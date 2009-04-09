'Uzay turistine' yeşil elma ikram edildi

Tarihte ilk kez iki kez "uzay turisti" olan Microsoft firmasının yazılım uzmanı Charles Simonyi, Amerikalı astronot Michael Fincke ve Rus kozmonotu Yuri Lonçakov'la birlikte bugün Soyuz kapsülüyle Kazakistan bozkırına yumuşak iniş yapınca, kendilerini karşılayan ilk yardım ekibinin battaniyelerine sarıldı.



Astronotlar, bozkırın soğuğunda, kendilerine çok parlak gelen ve gözlerini kamaştıran güneş ışığından da korundu.



Yer yörüngesinde 350-400 km irtifada saatte 27 bin km hızla seyreden, yapımında 16 ülkenin yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) iki hafta geçiren Simonyi ile birlikte, UUİ'de 6'şar ay kalan Amerikalı kaptan pilot astronot Michael Fincke ile Rus kozmonotu Yuri Lonçakov, Soyuz kapsülü içinde bugün Dünya'ya indi.



Rus televizyonlarıyla Moskova yakınında Korolyov'da kurulu Rus Uzay Kurumu Roskosmos'un verdiği bilgiye göre, kapsül kapısından çıkışlarında Simonyi, Fincke ve Lonçakov'a, eski SSCB ve Rus geleneğiyle taze yeşil elma ikram edildi.



Roskosmos, UUİ'nin yapımında Amerikan uzay mekikleri 2010'da emekli edilince belki bir süre tek başına istasyonun yapımına ikmali sürdürecek.



Macar asıllı Simonyi, son açıklamaya göre, UUİ ile iki yolculuğu için Roskosmos'a toplam 60 milyon dolar ödedi.



ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, mekiklerin emekli oluşu ve "yeni mekik modelinin" hizmete sokulması konuları üzerinde çalışıyor.



Turist ciddi kaynak



"Uzay turisti" hizmeti, uzay çalışmaları için ciddi mali kaynak sağlıyor. NASA, "Space Adventures" şirketinin uzmanlık alanı uzay turistlerinin gelecekte de kullanılması konusunu yakından tetkik ediyor.



NASA, ESA (Avrupa Uzay Kurumu), Roskosmos, Brezilya, Kanada, Japonya dahil 16 ülke kuruluşunun katkı sağladığı UUİ, yapımı bitirildiğinde gece gökte bulutsuz semada çıplak gözle görülebilecek Ay'dan sonra en parlak nesne olacak.



