Uzay Teknoloji Merkezi açıldı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Çekmeköy\'de yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardındantamamlanan Uzay Teknoloji Merkezi törenle açıldı.

Çekmeköy Taşdelen Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki Adnan Menderes Kültür Merkezi içinde yer alan Uzay Teknoloji Merkezi’nde ay similatörü, aya iniş similatörü, mars araştırma aracı, güneş sistemi modeli, sanal gerçeklik üniteleri, bilim insanları eğitim ağacı, yıldız haritası, apallo 11 uçuş kabini yer alıyor. Açılış törenine katılan öğrenciler ay üzerinde yolculuk yaparken güneş ve gezegenler üzerinde inceleme yapma imkanı buldu. Teknoloji merkezini ziyaret eden öğrenciler gördüklerinden bir hayli etkilendikleri ve yeniden ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, \"Hem Çekmeköylü öğrenciler hem de İstanbul genelindeki öğrencilerin faydalanması açısından çok önemli bir merkezi hizmete açtık. İmkanları olmayan öğrencilerimize destek olma adına Uzay teknoloji merkezinde güzel imkanlar sunduğumuzu düşünüyorum. Yarının bilim adamlarını yetiştirmek ve Nobel ödüllü Aziz Sancar gibi değerlerin sayısını artırmak için Uzay Teknoloji Merkezi’ni kurduk. İstanbulumuza ve Çekmeköyümüze hayırlı olsun. İnşallah ülkesine bayrağına hizmet eden bilim adamları sizlerin arasından çıkacak’ diye konuştu.

Bu arada Uzay Teknolojileri Merkezi öğrenciler tarafından randevu alınarak gezilebilinecek.

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