Uzay seyahati bağımlılık yaptı

Amerikalı iş adamı Charles Simonyi, ilkine 25 milyon dolar ödediği uzay yolculuğunun ikincisine 35 milyon dolar ödeyerek, 26 Martta bir kez daha kendisini yer çekimsiz ortamda bulacak.



Ünlü Word ve Excel yazılımlarını geliştirmek suretiyle servetini Microsoft şirketinde yapan Macar kökenli Simonyi, Moskova yakınlarındaki kozmonot eğitim merkezi Yıldızkent'te düzenlediği basın toplantısında, "İlki için 25, ikincisi için 35" derken, aradaki farkın nedenini açıklamadı.



Rus Gennadi Padalka ve Amerikalı Michael Baratt ile Kazakistan'ın Baykonur uzay üssünden fırlatılacak uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) gidecek ve 6 Nisanda Dünya'ya dönecek Simonyi, "Bu uzayın keşfi için harcanan para, ABD'de yapamamak üzücü, ama bunu yapmanın tek yolu da Rusya" diye konuştu.



UUİ'nin yakın bir gelecekte artık sadece profesyonellere rezerve edilecek olmasından ötürü "son uzay turisti" olmanın nasıl bir duygu olduğu sorusuna, "kendisini başkalarının takip edeceğine emin olduğu" yanıtını veren Simonyi, kendisinin 3. bir seyahat yapmayacağını, çünkü nişanlısının buna kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Simonyi, 2007 ilkbaharında uzayda 14 gün kalmıştı.

