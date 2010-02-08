Uzay mekiği Endeavour fırlatıldı

T24 - 13 günlük seyahat için uzaya gönderilen Amerikan uzay mekiği Endeavour gece yarısı fırlatıldı.





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Endeavour'un Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 6 astronotla Türkiye saatiyle 11.14'te fırlatıldığı belirtildi.

2010'un ilk uçuşunda 13 günlük seyahat için uzaya gönderilen mekik, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) "Tranquility" olarak da adlandırılan 3 numaralı parça ile küçük Cupola modülünü taşıyacak.

UUİ'ye yapılacak son eklemeleri götüren Endeavour'un dün fırlatılması bekleniyordu ancak uzay mekiğinin fırlatılışı olumsuz hava şartları nedeniyle 24 saat ertelenmişti.

Bu uçuştan sonra yapılacak 4 mekik seferinin ardından, ilke olarak uzay mekiklerinin 2011'in eylül ayında emekliye ayrılarak müzeye gönderilmesi öngörülüyor.