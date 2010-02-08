T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uzay mekiği Endeavour fırlatıldı

13 günlük seyahat için uzaya gönderilen Amerikan uzay mekiği Endeavour gece yarısı fırlatıldı.

08 Şubat 2010 02:00

T24 - 13 günlük seyahat için uzaya gönderilen Amerikan uzay mekiği Endeavour gece yarısı fırlatıldı.



FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ:


Endeavour'un Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 6 astronotla Türkiye saatiyle 11.14'te fırlatıldığı belirtildi.

2010'un ilk uçuşunda 13 günlük seyahat için uzaya gönderilen mekik, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) "Tranquility" olarak da adlandırılan 3 numaralı parça ile küçük Cupola modülünü taşıyacak.

UUİ'ye yapılacak son eklemeleri götüren Endeavour'un dün fırlatılması bekleniyordu ancak uzay mekiğinin fırlatılışı olumsuz hava şartları nedeniyle 24 saat ertelenmişti.

Bu uçuştan sonra yapılacak 4 mekik seferinin ardından, ilke olarak uzay mekiklerinin 2011'in eylül ayında emekliye ayrılarak müzeye gönderilmesi öngörülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24