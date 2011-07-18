-UZAY İSTASYONUNUN ÇÖP KUTUSUNU SÖKTÜLER CAPE CANAVERAL (A.A) - 18.07.2011 - Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) son uzay mekiği seferini yapan Atlantis'in mürettebatı, yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) dev çöp deposunu yerinden söktü. Atlantis'teki astronotlar, bir otobüs büyüklüğündeki teneke kutuyu robot kolu kullanarak hareket ettirdikten sonra kutuyu mekiğe yerleştirmek için çalışıyor. Son uzay yolculuğundaki Atlantis'teki astronotlarla UUİ mürettebatının da son ortak çalışmasıyla yerinden sökülen depoda, yaklaşık 3 ton paket köpükleriyle istasyonun diğer çöpleri bulunuyor. Dünya'ya perşembe günü inmesi planlanan Atlantis, kenetli olduğu UUİ'den yarın ayrılacak. Son görevinin ardından emekliye ayrılacak olan Atlantis, NASA'nın Florida'daki fırlatma tesisinde sergilenecek.