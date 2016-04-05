Uzay istasyonundan: Alo NASA; bilinmeyen bir bakanlık hızla bize doğru yaklaşıyor!

Hürriyet gazetesi çizeri Latif Demirci, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, “NASA da kim? Biz onlardan iyiyiz!” şeklindeki 'çıkışını' uzay istasyonundaki astronotların gözüyle ti'ye aldı. Demirci, karikatüründe, "Alo NASA, bilinmeyen bir bakanlık hızla bize doğru yaklaşıyor... Orman ve Su İşleri Bakanlığıdır, kaçın!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bakan Veysel Eroğlu'nun "NASA’nın meteorolojik hava tahminleri, bizim gerimizde, geçen yıl yaptıkları tahminleri tutmadı mesela. Bizim teknolojimiz onlardan ileri. NASA da kim oluyor? Onlar global ve kuşbakışı bakıyor iklim verilerine. Biz noktasal ve bölgesel tahminler yapıyoruz. Sadece Türkiye’ye değil, çevre ülkelere de bu hizmeti veriyoruz. Denizlerde kurduğumuz istasyonlarla bölgemizdeki en etkin tahminleri yapıyoruz. Onların uyduları varsa, bizim de Göktürk’ümüz var" şeklindeki sözleri sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Bakan Veysel Eroğlu'nun 'NASA' açıklaması sosyal medyayı salladı

Kullanıcılar, "UFO tamiri yapılır", "Misal NASA naapıyor; Mars'ta su buluyor ama biz, o suyun efektif kullanımını değerlendiriyoruz" gibi paylaşımlarla Eroğlu'nun açıklamasını ti'ye aldı.