T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uzay istasyonundan: Alo NASA; bilinmeyen bir bakanlık hızla bize doğru yaklaşıyor!

Hürriyet çizeri Latif Demirci, Bakan Veysel Eroğlu'nun 'NASA' açıklamasını çizdi

05 Nisan 2016 14:12

Hürriyet gazetesi çizeri Latif Demirci, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, “NASA da kim? Biz onlardan iyiyiz!” şeklindeki 'çıkışını' uzay istasyonundaki astronotların gözüyle ti'ye aldı. Demirci, karikatüründe, "Alo NASA, bilinmeyen bir bakanlık hızla bize doğru yaklaşıyor... Orman ve Su İşleri Bakanlığıdır, kaçın!" ifadelerini kullandı.

 

Öte yandan, Bakan Veysel Eroğlu'nun "NASA’nın meteorolojik hava tahminleri, bizim gerimizde, geçen yıl yaptıkları tahminleri tutmadı mesela. Bizim teknolojimiz onlardan ileri. NASA da kim oluyor? Onlar global ve kuşbakışı bakıyor iklim verilerine. Biz noktasal ve bölgesel tahminler yapıyoruz. Sadece Türkiye’ye değil, çevre ülkelere de bu hizmeti veriyoruz. Denizlerde kurduğumuz istasyonlarla bölgemizdeki en etkin tahminleri yapıyoruz. Onların uyduları varsa, bizim de Göktürk’ümüz var" şeklindeki sözleri sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Bakan Veysel Eroğlu'nun 'NASA' açıklaması sosyal medyayı salladı

Kullanıcılar, "UFO tamiri yapılır", "Misal NASA naapıyor; Mars'ta su buluyor ama biz, o suyun efektif kullanımını değerlendiriyoruz" gibi paylaşımlarla Eroğlu'nun açıklamasını ti'ye aldı. 

 

ETİKETLER

nasabakanveysel eroğluorman ve su işleri bakanlığıbilinmeyen bir bakanlık bize doğru yaklaşıyor

İlgili Galeri

Bakan Veysel Eroğlu'nun 'NASA' açıklaması sosyal medyayı salladı: UFO tamiri yapılır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24