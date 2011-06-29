-UZAY İSTASYONU'NDA ACİL DURUM ALARMI WASHINGTON (A.A) - 29.06.2011 - Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) yaklaşan uzay çöpü nedeniyle UUİ'de kısa bir süreliğine alarm durumuna geçilerek, olası bir tahliye işlemi için astronotlar Soyuz uzay mekiklerine sığınmak zorunda kaldı. NASA sözcüsü Stephanie Schierholz, dün meydana gelen olayda, bir uzay çöpünün UUİ'ye yaklaştığını, ancak bu çöpü zamanında fark edemedikleri için kurtulmak amacıyla gerekli manevra zamanı bulamadıklarını kaydetti. Sözcü, bunun için mürettebatın UUİ'ye kenetli durumda bulunan Soyuz uzay araçlarına kaçmak zorunda kaldığını belirtti. NASA daha önce yaptığı açıklamada, uzay çöpünün UUİ'ye yaklaşık 250 metre (uzayda hayli yakın bir mesafe) yaklaştığını, daha sonraki açıklamasında ise bu mesafenin 335 metre olduğunu belirtmişti. Sözcü, verilen alarm üzerine UUİ'deki mürettebatın Soyuz uzay araçlarına sığınarak burada yarım saat kadar beklediğini, alarm sona erince de mürettebatın yeniden UUİ'ye dönerek normal görevlerine devam ettiğini söyledi. Uzay çöpünün boyutunun henüz bilinmediği, hiçbir hasar meydana gelmediği kaydedildi. NASA sözcüsü, NASA'nın uzay çöplerini çok yakından takip ettiğini ve bu tip bir olayın meydana gelebileceğini bildiklerini, güvenliklerinden kaygılandıkları için mürettebata Soyuz araçlarına girmesini istediklerini açıkladı. NASA yetkilisi Bill Gerstenmaier de daha önce hiçbir cismin UUİ'nin bu kadar yakınından geçmediğini kaydetti.