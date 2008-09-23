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Bilim / Teknoloji

Uzay asansörünü bir Türk yapacak

Uzay yolculuğunda, Rusya ve ABD’nin arkasında kalan Japonya, arayı kapatmak için bir yol buldu: Uzay asansörü... Ve bunu yapan ekipte bir de Türk var

23 Eylül 2008 03:00

Uzay yolculuğunda, Rusya ve ABD’nin arkasında kalan Japonya, arayı kapatmak için bir yol buldu: Uzay asansörü... Ve bunu yapan ekipte bir de Türk var 

Uzay yolculuğunda, Rusya ve ABD’nin arkasında kalan Japonya, arayı kapatmak için bir mekiği uzaya göndermekten 100 kat daha ucuz ve 100 kat daha az enerji tüketen bir yol buldu: Uzay asansörü.

Tokyo Üniversitesi’nin 10 milyar dolarlık projesinin başında ise bir Türk bilim insanı var. Doç. Serkan Anılır liderliğindeki 58 uzmanın önündeki en büyük engel ise, asansörü taşıyacak kadar güçlü bir kablo üretmek. 36 bin kilometrelik kablonun, çelikten 180 kat sağlam, bugüne kadar insanlığın ürettiği en dayanıklı fiber-karbon alaşımı kablodan 4 kat daha güçlü olması gerekiyor.

Uzay turistlerini de taşıyacak

Cambridge Üniversitesi çelikten 100 kat güçlü bir kablo üretti.  Fizikçi Anılır ve ekibi, şimdi bu kabloyu daha da geliştirmeye çalışıyor. Japonya, asansörü uzaydaki uydu ağını desteklemek ve uzay istasyonlarına yük ve insan taşımak için kullanacak. Asansör gelecekte uzay turistlerini de yörüngedeki bir otele taşıyacak.

Almanya’da doğan Anılır 2001’de NASA astronot programını bitirdi. 2004’te Türkiye’nin ilk astronot adayı oldu. Yale ve Cambridge’de dersler verdi. 

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