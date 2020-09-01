Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Türkiye'nin uzay yolculuğu yakında gerçekleşecek; Doğu Anadolu uzay gözlemevi 2021'de açılacak

Küresel Uydu ve Uzay Fuarı'nda bir konuşma yapan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım, Türkiye’nin uzay yolculuğunun kısa zamanda gerçekleştirileceğini açıkladı.

ESOA Genel Sekreteri Aarti Holla-Maini tarafından yönetilen ‘Türkiye Uzay Ajansı ve Stratejisi’ başlıklı webinarda konuşan Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı’nın ilk sürprizinin gelecek yıl açılacak olan Doğu Anadolu Uzay Gözlemevi olduğunu söyledi.

Yıldırım, “Doğu Anadolu Uzay Gözlemevi 4 m çapında aktif bir birincil aynaya sahip olacak ve uyarlanabilir optikteknolojisi ile donatılacak. Türkiye Uzay Ajansı’nın ilk çalışması olacak. Bunun için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Türkiye’de uzay ile ilgili çalışmaları desteklediklerini söyleyen Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, “Üniversiteden tüm ölçekteki şirketlere kadar uzay ile ilgili olan tüm paydaşları destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

TURKSAT 6A, yüzde 60 yerli üretilecek

Türkiye’nin TURKSAT uydularının artık yerlileşmeye doğru gittiğini belirten Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

“TURKSAT 5A ve 5B uyduları yakında uzaya yollayacağız. TURKSAT 6A ile artık uyduları kendimiz üretmeye başlayacağız. Yüzde 60 yerlilik oranıyla üretilecek ilk uydu olacak. Elektrik yönetim ünitesinden güneş sensörüne, uçuş bilgisayarından farklı antene kadar birçok ürün yerli üretim olacak.”

Türkiye’de 15 üniversitenin uzay ile ilişkili bölümlerinin olduğunu vurgulayan Yıldırım, gençlerin uzay ile ilgili bölümlere ilgilerinin çok yüksek olduğunu ve Türkiye Uzay Ajansı’nın çalışmaları ve yerlileştirme sayesinde bu bölümlerin sayılarının daha da artacağına inandığını söyledi.