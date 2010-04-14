T24 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, AKP'ye çağrıda bulunarak, "Uzattığımız eli havada bırakmayın" dedi.



Anadol, Hakkı Suha Okay ve Kemal Kılıçdaroğlu, basın toplantısı düzenleyerek, Anayasa değişikliği teklifi konusunda CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın daha önce yaptığı çağrıyı yineledi.



CHP olarak, kamuoyuna seslenmek istediklerini söyleyen Anadol, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin bu kadar gergin bir ortama sokulması çok sakıncalıdır. Bu gerginliğin sona erdirilmesinde, toplumun sayılamayacak kadar menfaati vardır. O nedenle önerimizi tekrarlıyoruz. Diyoruz ki bu Anayasa paketinden, 3 konuyla ilgili maddeleri ayrıştırın, geri kalanlarına CHP destek vermeye hazırdır. Parlamento'da oluşacak bir uzlaşmayla... CHP bunun öncülüğünü yapmaktadır, 367'yi aşan bir oyla bu maddeler kabul edildiğinde toplum ferahlayacaktır, rahatlayacaktır, gerginlik azalacaktır. Bu düşüncemizde samimiyiz. AK Parti'ye şunu söylüyoruz; uzattığımız eli havada bırakmayın."





AKP'de hummalı çalışma



AKP ise CHP'nin önerilerini tartışıyor. Ortaya çıkan ağırlıklı görüş paketin bölünmemesi. Son karar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda verilecek. ABD'de bulunan Erdoğan, Ankara'ya dönüşünde AKP grubunu da toplamayı planlıyor.



CHP'nin iki önerisinden ilki, AKP'de kabul görmedi. Yani, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile parti kapatmalara ilişkin maddelerin, seçim sonrasına bırakılması önerisi. Ama diğer öneri yani üç konuyu içeren maddelerin ayrıştırılarak referanduma sunulması tartışılıyor..



Değerlendirme için AKP kurmayları toplandı. CNN TÜRK muhabiri Melek Erhan'a konuşan parti yetkilileri, paketin bölünmesine karşı. CHP liderinin samimi olmadığı, önerilerin 'siyasi manevra' olarak gündeme getirildiği konuşuluyor.



Tekliften CHP'nin önerdiği gibi üç konunun çıkması halinde, 11 maddenin ayrılması gerektiğini belirten kurmaylar, "CHP, bu maddeleri ayırsak bile, referandum sonrası bu maddelere ilişkin düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyecğine ilişkin garanti vermiyor. Üstelik Genel Kurul'da gizli oylama var. Kimin ne oy vereceğinin de garantisi olmaz" görüşünü dile getiriyor.



AKP kurmayları paketin referanduma gitmesi halinde, tek tek maddelerinin oylanması önerisini ise CHP'ye sunmayı tartışıyor. Ama bu öneri, AKP içinde de eleştiriler aldı, tam uzlaşma sağlanmadı.







