Uzanların vergi davası düştü

T24- İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Cumhuriyet Savcısı Orhan Erbay, sanıklar Kemal ve Yavuz Uzan’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet etmek" suçundan dava açıldığını hatırlatarak, suç tarihinin 1999-2003 yılları arası olduğunu ve sanıklar hakkında 8 Nisan 2005 tarihinde gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığını kaydetti.



Diğer sanıklar açısından 14 Eylül 2009 tarihinde davanın karara bağlandığını, bazıları hakkında mahkumiyet hükmü verildiğini belirten savcı Erbay, Kemal ve Yavuz Uzan hakkındaki dosyanın ise firarda olmaları nedeniyle ayrıldığını ifade etti.





Gıyabi tutuklama kararı dışında zaman aşımını kesen başka işlem bulunmadığını ve zaman aşımı süresinin de dolduğunu belirten savcı Erbay, sanıklar hakkındaki davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesini istedi.





Mahkeme heyeti, savcının görüşü doğrultusunda 5 yıllık zaman aşımı süresi dolduğundan sanıklar hakkındaki davanın ortadan kaldırılmasına karar verdi.





Kemal ve Yavuz Uzan’ın yakalanamadıkları için dosyalarının ayrıldığı davada, sanıklardan Hilmi Başaran, Yeşim Öztürk ve Mustafa Akar, 2000 ile 2003 yılları arasında "sahte belge düzenleyerek vergi kaybına sebebiyet vermek" suçundan 4 yıl 4,5’ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





Diğer sanıklar Ethem Alev, Erol Hürbaş, Nurettin Sivlim, Nuray Özel, Gürol Demirkol, Birol Çilingir, Yaşar Avni Güral ve Fikri Akyüz’ün beraatına, 2005’te vefat eden Sadık Karagöz hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmişti.