Uzanlar'ın AİHM'deki ÇEAŞ ve Kepez davası başladı

T24 - Kemal Uzan tarafından Türkiye'ye karşı açılan 170 milyar dolarlık tazminat davası AİHM’de başladı.





Kemal Uzan, duruşmadan önce Avupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) ilettiği savunmada, imtiyaz sözleşmelerinin devlet tarafından süresinden önce "Usul ve prosedüre aykırı biçimde","ÇEAŞ ve Kepez şirketlerini yok etmek amacıyla" iptal edildiğini öne sürdü.

Ankara ise "şirketler imtiyaz sözleşmelerinde belirtilen görevleri gerektiği gibi yerine getrimedikleri için sözleşmelerin iptal edildiğinin" vurgulandığı bir savunmayla mahkemeye çıkıyor.

Savunmada ayrıca Uzan ailesinin yolsuzluklara bulaştığı öne çıkarılacak.

Bu AİHM tarihinin en büyük tazminat davası olduğu için mahkemenin en büyük salonunda duruşmalı görülüyor.



