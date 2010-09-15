-UZANLAR'A KIRMIZI BÜLTEN İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2003 yılında el konulan İmar Bankasının hileli iflasına neden oldukları öne sürülen 48 sanığın yargılandığı davada, Cem Uzan, kardeşi Hakan Uzan, amcası Yavuz Uzan ve babası Kemal Uzan'ın sorgularının yapılması amacıyla gıyaben tutuklanmaları ve haklarında kırmızı bülten çıkarılması kararlaştırıldı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanıklar Mustafa Akar ve Tacettin Pak ile tutuksuz 26 sanık katıldı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Kadir Nazmi Yelkenci, sanıklar Cem Uzan, Hakan Uzan, Yavuz Uzan ve Kemal Uzan hakkında kaçak olduklarına ilişkin karar alınmasını ve sorgularının yapılması için gıyaben tutuklanmalarına karar verilmesini talep etti. Cem Uzan'ın avukatı Şaylan Çığgın, müvekkilinin yurt dışında olduğunu ve adresinin de bilindiğini söyledi. Çığgın, müvekkilinin banka yönetiminden 1994 yılında ayrıldığını belirterek, ''Bu dava ise 2009 yılında zaman aşımı süresi dolduktan sonra açılmıştır. Talebin reddine karar verilmesini istiyoruz'' dedi. Mahkeme Heyeti, sanıklar Kemal Uzan, Cem Uzan, Yavuz Uzan ve Hakan Uzan'ın yurt dışında olduklarından bu sanıkların kaçak olduklarının saptanmasına, sanıkların sorgularının yapılması için gıyaben tutuklanmalarına ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Sanıklar Kemal Uzan, Cem Uzan, Yavuz Uzan ve Hakan Uzan'ın, Türkiye'de yakalandıklarında savunmalarının alınıp serbest bırakılmasına hükmeden mahkeme heyeti, dava dosyasının bilirkişiye gönderilerek, hileli iflas suçunun oluşmasında sanıkların ne derece iştiraklerinin olduğunun, hangi tarihte hangi eylemleriyle suçun oluşmasına neden olduklarının saptanmasının istenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. Mahkeme Başkanı Mehmet Uysal, haklarında kaçaklık kararı verilip buna göre tutuklama emri düzenlenen sanıkların suç oluşturduğu iddia edilen eylemlerini 4 Temmuz 2003 tarihinden önce gerçekleştirdiklerini belirterek, çoğunluk kararına, dava zaman aşımı süreleri dikkate alınmadan verildiği için muhalif kaldığını bildirdi.