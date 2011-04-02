Uzanlar'a 200 milyar dolarlık red cevabı!

T24 - AİHM, Uzan ailesinin Türkiye aleyhine açtığı 170 milyar dolarlık tazminat davasını görüşmeye almadı.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Uzan ailesinin Türkiye'den 200 milyar dolar tazminat istediği davayı görüşmeyi kabul etmedi. Kabul edilebilirlik davası, 30 Kasım tarihinde Strasbourg'ta yapılmıştı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Duruşmaya Fransa'da yaşayan Cem Uzan da katılmıştı. Avukatları, Cem Uzan'ın şirketlerine müdahale edilmesinin siyasi bir intikam olduğunu da savunmuştu. Uzan'ın avukatları, sözleşmenin iptali üzerine işsiz kalan çalışanlara tazminat ödemek zorunda kaldıkları ve borsada hisselerinin düşmesi yüzünden önemli zarara uğradıkları görüşünü dile getirdi. Avukatlar, "sözleşmelerin iptali ve daha sonraki mağduriyetleri" yüzünden Türk devletinden 200 milyar dolar tazminat istedi.



Türkiye’nin avukatları ise söz konusu şirketlerin imtiyaz sözleşmelerinde belirtilen görevleri gerektirdiği gibi yerine getirmediklerini, sözleşmelerin bu nedenle iptal edildiğini bildirmişti. Ankara, duruşmada ÇEAŞ ve Kepez'i artık Kemal Uzan'ın temsil edemeyeceğini bu nedenle davanın düşürülmesi gerektiğini de kaydetmişti.



Hakkında arama kararı bulunan Kemal Uzan, 2003 yılında AİHM'e yaptığı başvuruda, ÇEAŞ ve Kepez'in imtiyaz sözleşmelerinin iptal edilmesini gerekçe göstererek, Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğunu iddia etmişti. Yapılan başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, mal ve mülkiyetin korunması, adil yargılanma ve etkili başvuru haklarıyla ilgili maddelerinin Türkiye tarafından ihlal edildiği ileri sürülmüştü.







