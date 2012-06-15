Uzanlar Türkiye'ye 5 milyon dolar ödedi

Taner Yıldız, Uzanlar Grubu ile 6 yıl önce ÇEAŞ ve Kepez hisselerinden dolayı kendilerine karşı tahkim davasında oluşan 5 milyon dolarlık mahkeme masrafının bu hafta içinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne ödendiğini bildirdi.

Kabulün ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, Polonya'da Uzan Grubu ile ilgili yürütülen bir tahkim süreci olduğunu hatırlatarak, tahkim davasının ÇEAŞ ve Kepez hisselerinden dolayı Bakanlığa karşı açıldığını belirtti.

Davayı kazandıklarını ancak mahkemenin dava masraflarının da Uzanlar tarafından ödenmesine karar verdiğini kaydeden Yıldız, ''Mahkeme 5 milyon dolar civarındaki mahkeme masrafının ödenmesini hükmetmişti. Biz bu parayı bu hafta içerisinde aldık'' dedi.

Türkiye'nin istikrarına, enerji yapılanmasına, kanunlarına aykırı işler yapanlara yönelik mücadelelerinin süreceğini anlatan Yıldız, ''Vatandaşımızın sırtına yapışan kene gibi, bunların yaptığı olumsuzlukların giderilmesi adına, bu davaların tarafsız tahkim süreci içerisinde lehimize sonuçlandığını söylemiştim. Aynı zamanda mahkeme masraflarını da alacağımızı belirtmiştim. İşte bunlardan bir tanesi, 5 milyon dolarlık kısmı aldık'' diye konuştu.

Bir gazetecinin Uzan Grubu'nun yeni dava açma girişimleri olup olmadığına ilişkin bir sorusu üzerine Uzanların ilk seçildikleri dönemde 230 milyar dolar civarında dava açtıklarını hatırlattı.

Bu rakamın Türkiye'nin 2002 yılındaki gayri safi milli hasılasına denk geldiğini anlatan Yıldız, ''Ham dolsun 230 milyar dolarlık dava lehimize sonuçlandı. Bu çok ciddi bir dava. Dünyanın en büyük 10-11 davası arasına giriyor. En son Libananco ile alakalı davaları ile ilgili bir temyiz süreci vardı. Temyiz süreci devam ediyor. Yargı sürecindeki bir durumla ilgili yorum yapmıyoruz'' ifadesini kullandı. Yıldız, söz konusu davanın kendi lehlerine sonuçlanacağına inandığını kaydetti.

Kanun çerçevesinde çalışan bütün iş adamlarının yanında olduklarını, bu anlamda özel sektörü desteklediklerini dile getiren Yıldız, kanunları tanımayan ve kendilerinin kanun olduğuna inananların karşısında olduklarını belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı'nın görev süresini 7 yıl olarak belirlenmesine ilişkin kararını nasıl değerlendirdiklerini sorması üzerine Yıldız, AK Parti'nin yetkili sözcülerinin bu konuyu yorumlayacaklarını söyledi.

Yıldız, Anayasa Mahkemesinin kanuni sınırlar içerisinde karar verdiğini dile getirerek, süreci hep beraber takip edeceklerini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Dünya Bankası ile olan ilişkilerine de değinen Yıldız, Bakanlığın ilgili birimleri ile Dünya Bankası'nın çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Bu çalışmaların doğalgaz, iletim ve dağıtım sistemleri ile ilgili çalışmalar olduğunu belirten Yıldız, ''Bu çalışmaları zaman zaman beraber bir kısım projelerde beraberce yürütüyoruz. Bu çalışmaların ışığı altında uygulamalarını hep beraber görüyoruz'' diye konuştu.

Söz konusu çalışmalar içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları, yerli kaynaklar, çevre ile olan uyum ve enerji verimliliği ilgili yapılanmaların ayrı bir öneme sahip olduklarını dile getirdi.

Dünya Bankası AB Direktörü Lazslo Lovei de görüşmede Türkiye'nin son 10 yılda gerçekleştirdiği reformların görüşüldüğünü anlattı.

Enerji konusundaki yatırım ihtiyacı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin payının artırılması konularını görüştüklerini bildirdi.