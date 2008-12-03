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Politika

Uzan'a 10 bin YTL ceza

5 yıl önce partisince düzenlenen mitinginde Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan GP lideri Uzan, 10 bin YTL tazminata mahkûm edildi.

03 Aralık 2008 02:00

Bursa'da 5 yıl önce Genç Parti (GP) tarafından düzenlenen mitingindeki konuşmasında Başbakan Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 100 bin YTL tutarında tazminat davası açılan GP Genel Başkanı Cem Uzan, 10 bin YTL tazminata mahkûm edildi.

Ailesine ait ÇEAŞ ve Kepez Elektrik'e devlet tarafından el konulmasından sonra, partisinin Bursa İl Teşkilatı'nca 13 Haziran 2003 tarihinde düzenlenen mitingde konuşan GP lideri kanı Cem Uzan, isim vermeden Başbakan Erdoğan için, ‘Sen ne biçim Müslümansın. Senin gözünü korku ve hırs bürümüş. Sende Allah korkusu kalmamış. Sen Allahsız olmuşsun. Allahsız herif” diye konuştu.

Cem Uzan hakkında yaptığı konuşmadan dolayı ceza davası açılırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Uzan aleyhine, Bursa 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100 bin YTL tutarında manevi tazminat davası açmıştı. Cem Uzan hakkında açılan ve zaman aşımına uğramasına 2 ay kalan tazminat davası bugün sonuçlandı. Davacı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile davalı Cem Uzan'ın gelmediği duruşmada mahkeme hakimi, GP Genel Başkanı’nı toplam 10 bin YTL tazminat ödemeye mahkum etti.


Uzan, bu konuşmadan dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla Bursa 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılanmıştı. Mahkeme Uzan'aa ‘öfke kontrolü ve kişisel gelişim' konusunda 5 kitap okuması için ceza vermişti. Avukatlarının yaptığı itiraz red edilince, Uzan'a verilen bu ceza kesinleşmişti.


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