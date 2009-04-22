Uzaktan sevişmek mümkün!

Sevdiğiniz uzakta mı? Aranızda yollar var ve siz uzun zamandan beri birlikte mi olamıyorsunuz? Dert etmeyin! Japonlar sizin gibi sevgililer için çok özel bir cihaz keşfetti.



İskoçya'nın Moray kentinde kurulu teknoloji laboratuvarı Distance Lab, Japon sanatçı Tomoko Hayashi ile birlikte geliştirdikleri bir cihazı, birbirinden ayrı olan çiftler için tasarladı.



Bu cihaza göre araya yollar da girse, sevgilinizle sevişmeniz olası. Birbirlerine kilometrelerce uzaklıkta olan çiftlerin birbirlerinin vücutlarında ışık hüzmesi gezindirmelerini sağlayan Mutsugoto adlı cihazı şimdilik kimse denemedi. Ekip, Mutsugoto'nun başarılı olup olmadığını görmek için üç çift aradığını belirtti.



Alt-w Production Fund tarafından da ödüle layık görülen cihazı geliştirenlerden Stefan Aganamolis, gönüllülerin Ağustos'ta düzenlenecek Edinburg Sanat Festivali'nde seçileceğini ve ayrı düşen çiftlerden birinin 800 km ötede olmasını umduklarını belirtti.



Cihazın SMS ve e-mail dışında çiftlerin birbirleriyle yakınlaşmak için iletişim kurmalarına olanak tanıyacak şekilde tasarlandığını belirten Aganamolis, eşler kilometrelerce ötede yatakta uzanırken, çiftlerin her birinin tepelerine yerleştirilen bir kameranın gördüğü dokunma hassasiyetli bir yüzük takıyorlar.



Uzaktan sevişme hedefini güden bilgisayarlı görme sistemi, kullanıcının vücudunda gezdirdiği yüzüğün hareketlerini izliyor ve cihaz aynı anda uzaktakinin vücuduna ışık hüzmeleri veriyor.

