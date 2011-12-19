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Yaşam

Uzaktan kumanda tarih olacak ANKARA (A.A)

19 Aralık 2011 12:46

-Uzaktan kumanda tarih olacak ANKARA (A.A) - 19.12.2011 - Televizyonun kumandasını yine mi kaybettiniz? Sorun değil. ''XTR3D'' adlı İsrailli firmanın geliştirdiği teknoloji ile yakında televizyon kanallarını ve sesi sadece elinizi ekrana uzaktan göstererek açabileceksiniz. Üstelik bunları yapabilmek için deri altına yerleştirilecek mikroçiplere gerek kalmayacak. Bunun yerine televizyonun içine yerleştirilen bir bilgisayar programı hareketleri ''okuyacak'' ve herhangi bir düğmeye basmadan komutları yerine getirecek. Merkezi Tel Aviv'de bulunan XTR3D firması, bu teknolojiyi geliştiren firmalardan biri. Firma yetkilileri, temas gerektirmeyen başka bir teknoloji ürünü olan ilk ''hareket kontrollü akıllı telefonlarına'' 8 milyon dolarlık yatırım yapıldığını ve gelecek yılın başında satışa sunmayı planladıklarını belirtiyor.

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