Uzaktan eğitime erişim güçlüğü çeken 400 bin öğrenci de LGS'ye girecek!

Milli Eğitim Bakanlığı, “sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmadığı ve öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacaklarını” açıkladı. Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, gelir eşitsizliğine nedeniyle uzaktan eğitime erişim güçlüğü çeken 400 bin öğrencinin de aynı LGS sınavına gireceğine dikkati çekti.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’a konuşan genel başkan Yıldırım, “Ekonomik yoksunluk içindeki aileler çocuklarına bilgisayar, tablet ve internet alamadığı için milyonlarca çocuğumuz uzaktan eğitime EBA üzerinden bir yıldır erişim sağlayamamıştır. MEB resmi raporunda erişim ilkokullarda yüzde 66, ortaokullarda yüzde 73 ve ortaöğretimde yüzde 77 olmuştur. Devlet okullarında okuyan öğrenciler ile özel okullarda eğitimine devam eden öğrenciler arasında zaten var olan eğitimde fırsat eşitsizliği, uzaktan eğitim sürecinde daha da artmıştır” dedi.

Özel okul öğrencilerinin tablet, bilgisayar ve internet sorunu yaşamadığı için uzaktan eğitime devam edebildiğini ancak devlet okullarında okuyan öğrencilerin uzaktan eğitime erişiminin büyük oranda aksadığını belirten Yıldırım, sınavlarla ilgili şunları söyledi:

“Bu yıl ne değişmiştir ki tüm müfredattan öğrenciler sorumlu tutulmak isteniyor?”

“2020 yılında LGS’ye yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrenci katılmıştır. Erişim sorunu yaşayan öğrenci yüzdesine bakıldığında bu yıl yaklaşık 400 bin 8. sınıf öğrencisinin uzaktan eğitime erişemediği ortadadır. Bu oran, üniversite sınavına girecek 12. sınıf öğrencileri açısından da aynıdır.

Geçen yıl LGS ve YKS’de uzaktan eğitime erişim sağlanamadığı için yüz yüze eğitim sonrasındaki konular sınava dahil edilmezken, bu yıl ne değişmiştir ki tüm müfredattan öğrenciler sorumlu tutulmak isteniyor?

MEB’i uyarıyoruz: Ya eksik kalan konuları telafi edene kadar sınavı erteleyin ya da veremediğiniz eğitim ders konularından öğrencilere soru sormayın

Eğitim-İş Sendikası olarak MEB’i uyarıyoruz! Ya tüm çocuklarımızın eksik kalan ders konularının yüz yüze telafisinin tamamlanacak süreye kadar bu sınavları erteleyin ya da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sorumluğunuz dahilinde veremediğiniz eğitim ders konularından öğrencilere soru sormayınız. Aksi durumda yüz binlerce çocuğumuzun hak etmediği sınav sonuçlarından sizler sorumlu olacaksınız.”