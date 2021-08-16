Uzaktan çalışma, ev harcamasını 619 lira artırdı

Pandemiyle birlikte hızla uygulanmaya başlayan uzaktan çalışma yöntemi, ev harcamalarını 619 lira artırdı.

Geçen yıl mart ayında başlayan pandeminin yaşamı teslim almasıyla birlikte çalışma biçimleri de hızla değişime uğradı. Bazıları işlerini evden yürütme olanağı bulurken, kimileri mesleklerinin gereği olarak her gün yüksek risk altında işyerlerinin yolunu tutmak zorunda kaldı.

Dünya’nın haberine göre Avansas’ın evden çalışmayla ilgili raporuna 81 ilden toplam 2 bin 500’ü aşkın kişi katıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, yeni süreçle beraber her dört iş yerinden üçü aşılamanın çalışma düzeni üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu düşünüyor.

Sonuçlara göre, 250’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinin yüzde 66’sı mevcut durumda ofisten çalıştıklarını belirtirken, 250’den fazla çalışana sahip iş yerlerinin ise yüzde 54’ü hibrit çalışma modeli uyguladı. Araştırma ile uygulanan hibrit modelin ne kadar süre devam edeceği konusunda ise iş yerlerinin yüzde 50’sinin henüz karar vermediği belirtildi.

Araştırmaya göre, uzaktan çalışma sistemiyle birlikte çalışanların ev masrafları artış gösterdi. Yeni model ile ev harcamalarında aylık ortalama artış tutarı 619 lira olurken, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 60’ı uzaktan çalışma süresi boyunca çalışanlarına destek verdi.