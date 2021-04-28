Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin evini tüfekle basıp ateş açtı, Koronavirüs kurallarını ihlalden ceza alarak serbest kaldı

Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin oturduğu evi basan A.G. (18), balkondan tüfekle ateş açtı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, A.G.'yi gözaltına alırken, Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 TL de ceza uyguladı. A.G. serbest bırakıldı.



Kepez ilçesinde meydana gelen olayda hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.G., eşinin oturduğu evi tüfekle bastı, bir süre sonra eşiyle tartışınca evdeki tüfekle balkona çıkarak, havaya art arda ateş etti. Silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, A.G.'yi sokakta yakaladı. Kelepçe takılan A.G., komşusuyla tartışırken, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince de tepki gösterdi.

Tüfeğe polis ekipleri tarafından el koyulurken, A.G. de ekip otosuna bindirildi.

Maske takmayan A.G. hakkında, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150, maske takmadığı gerekçesiyle de 900 TL olmak üzere toplam 4 bin 50 TL ceza uygulandı. A.G.'ye 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak'tan da idari işlem uygulanacağı belirtildi. A.G. serbest bırakıldı. (DHA)