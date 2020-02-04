Uzak Doğu'dan gelen yolculara termal kameralı kontrol

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda Koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında, daha önce söz konusu taramanın yapıldığı Çin'in yanı sıra Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen uçuşlar için de termal kamerayla kontrol uygulaması başladı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, Çin dahil sekiz ülkeden gelen yolcuları termal taramadan geçirdiklerini ifade ederek, "Uzak Doğu'dan sabah 9 uçuşumuz vardı. Bu 9 uçuştaki 1963 yolcumuz taramadan geçti. Yolcularda herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık" diye konuştu.

66 uçuşta 16 bin 500'e yakın yolcu taramadan geçti

Kavak, havalimanının bir bölümünü sadece Uzak Doğu uçuşları için yapılacak kontroller için ayrıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Buranın havalandırmasını, merkezi sistemde yüzde yüz temiz hava aldırma ve buradaki havanın tamamının dışarıya basılması şeklinde bir programa almış bulunmaktayız. Onun dışında, özellikle tuvalet ve diğer alanlarda kullanılan dezenfektanları da en üst düzeydekilerle değiştirdik. Bu zamana kadar 66 uçuşta, 16 bin 500'e yakın yolcuyu taramadan geçirdik. Son Bilim Kurulu toplantısının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan etmesinden sonra bugün itibarıyla uçak içinde de anonslara başladık. Özellikle pasaportla giden yolculara bilgilendirme amaçlı afiş ve broşürlerimiz var. Bu uçuşlardan gelen yolcularımız için burada da afiş ve broşürlerimiz mevcut."