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Yaşam

Uyuyup kalan babanın ikizleri boğuldu

Trabzon'da 8 yaşındaki ikiz kızlarını deniz kenarına götüren baba, kayalıklarda uyuyup kalınca 2 kız denizde can verdi.

13 Eylül 2009 03:00

Trabzon’da 8 yaşındaki kızlarını sahile getiren baba kayalıklarda uyuya kalınca, denize düşen topu almak isteyen ikiz çocukları boğularak öldü.

Olay Faroz Balıkçı Barınağında saat 16.40'de meydana geldi. 8 yaşındaki Yaren ve Yasemin adlı ikiz kızlarını barınağa getiren Nail Öztürk, çocukları oynamaları için mendirek kenarındaki çakıl alana bıraktı, sonra da kayalıklarda uykuya daldı. Ancak uyandığında ikizleri göremeyen Nail Öztürk çığlık atmaya başlayınca, olay polise bildirildi.

Polis ekiplerinin yanısıra Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları da barınağa gelerek çocukların oynadığı yerde dalış yaparak ceset aramaya başladı. Dalgıçlar, yaklaşık 45 dakikalık aramanın ardından talihsiz ikizlerin cesetlerine ulaştı. Cesetler otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Barınağın girişindeki diğer mendirekten olayı izleyen görgü tanıkları, mendirek kenarındaki çakıl alanda top oynayan iki çocuğun denize kaçan topu almak için denize girdiğini ve aniden derinleşen bölgede birden gözden kaybolduklarını anlattılar ve uzakta oldukları için müdahale edememekten yakındılar.

Babaya tepki

Olay yerine gelen ikizlerin ağabeyleri ve yakınları, iki kızını deniz kenarında bırakıp uykuya dalan Nail Öztürk’ e büyük tepki gösterdi. Uzun süre ne yapacağını bilemeyen Nail Öztürk baygınlık geçirdi. İkizerin ağabeyi Oktay Öztürk de kriz geçirip kendini denize atmak istedi. İkizlerin topu almak için denize girmeden önce çıkardıkları giysileri ise kayalıkların üzerinde bulundu.

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