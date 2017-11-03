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Uyuyan TIR sürücüsünün pantolonu çalındı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, aracını park ettikten sonra uyuyan TIR sürücüsünün, içerisinde cüzdanının da olduğu pantolonu çalındı

03 Kasım 2017 16:24

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, aracını park ettikten sonra uyuyan TIR sürücüsünün, içerisinde cüzdanının da olduğu pantolonu çalındı.
TEM yolu Körfez Esentepe mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunun park alanına kullandığı TIR\'ı park eden Ahmet Akgün, aracın içerisinde uyudu. Ahmet Akgün uyandığında, aracın kapısının açık olduğunu, üzerinden çıkardığı içerisinde cüzdanının olduğu pantolonunun yerinde olmadığını gördü.
Ahmet Akgün\'ün haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, sürücünün ifadesini aldı. Ahmet Akgün cüzdanında bin 500 TL para bulunduğunu belirtirken, polisin çevrede yaptığı aramada çalıların arasına atılmış pantolon bulundu. Polis çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, soruşturma başlattı.

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