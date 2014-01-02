T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuyan polis fotoğrafına yorum yaptı, bir yıl hapis cezası aldı

Facebook'ta bir arkadaşının paylaştığı ve polis aracında uyuyan bir polisi gösteren fotoğrafın altına, 'define mi var ki' yazan kişiye bir yıl hapis cezası verildi

02 Ocak 2014 11:59

Bir polisi aracında uyurken gösteren fotoğrafa, “Define mi var ki :)) bu aralar define için pınarbaşları barajlar felan geziyorlarmış :)))” yorumunu yazan Kayahan O., 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şevket Yaman'ın Milliyet gazetesindeki haberine göre, Ankara Akyurt’ta yaşayan Kayahan O.’nun, A.G. isimli arkadaşı, 13 Ağustos 2012’de facebook hesabından polis aracı içinde uyuduğu görülen bir polis memurunun fotoğrafını paylaştı. A.G., fotoğrafın üzerine ise hakaret içerikli ifadeler yazdı. Kayahan O. da arkadaşının paylaştığı fotoğrafa, “Define mi var ki :)) bu aralar define için pınarbaşları barajlar felan geziyorlarmış :)))” yorumunu yazdı. Olay üzerine Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, fotoğrafı paylaşan A.G., yorum yapan Kayahan O. ve yorum yapan diğer kişiler hakkında Akyurt Cumhruriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.


'Espri amaçlı yazdım’


Kayahan O. savcılığa şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde, Ağustos 2012 başında define bulmak amacıyla kazı yaptığı belirlenen ve haklarında soruşturma başlatılan bazı polislerin durumuna atıfta bulunarak yorum yazdığını belirtti ve "Anayasa ve yasalarımızla Avarupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kabul edilen düşünce açıklama hürriyeti çerçevesinde espri amaçlı yazdığım yazının hakaret içerdiğini kabul etmek hakların ihlali anlamına gelir” dedi.

Akyurt Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda Kayahan O., 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha önceden sabıkası bulunmayan Kayahan O.'nun hapis cezasını para cezasına çevirdi. Kayahan O. günlüğü 20 liradan bir yıl için 7 bin 300 lira para cezası ödemeye mahkûm edildi.


Uzmanlar: Suç unsuru yok


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak: Burada açık ve net bir ifade özgürlüğü var. Ayrıca cezalandırılan kişinin özel hayatının ihlaline de girer. Fotoğraftaki kişinin kimliğinin belli olmaması, yorumun facebook üzerinden genel bir fotoğrafa yapılmış olması ifade özgürlüğü alanını genişletiyor. Fotoğraftaki kişinin kimliğinin belli olması ya da ismine yer verilmesi halinde, yapılan yorumda da hakaret içerikli ifade var ise ancak o zaman ceza verilebilir. Çünkü eylem kişiye hakaret olarak sayılır. Burada eylem kuruma hakaret olarak algılanmıştır, bu da ceza verilmesi için yeterli değildir.

ETİKETLER

fotoğraffacebookyorumpolisuyuyancezahapisaraçdefinepınarbaşıbaraj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24