Uyuyan polis fotoğrafına yorum yaptı, bir yıl hapis cezası aldı

Bir polisi aracında uyurken gösteren fotoğrafa, “Define mi var ki :)) bu aralar define için pınarbaşları barajlar felan geziyorlarmış :)))” yorumunu yazan Kayahan O., 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şevket Yaman'ın Milliyet gazetesindeki haberine göre, Ankara Akyurt’ta yaşayan Kayahan O.’nun, A.G. isimli arkadaşı, 13 Ağustos 2012’de facebook hesabından polis aracı içinde uyuduğu görülen bir polis memurunun fotoğrafını paylaştı. A.G., fotoğrafın üzerine ise hakaret içerikli ifadeler yazdı. Kayahan O. da arkadaşının paylaştığı fotoğrafa, “Define mi var ki :)) bu aralar define için pınarbaşları barajlar felan geziyorlarmış :)))” yorumunu yazdı. Olay üzerine Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, fotoğrafı paylaşan A.G., yorum yapan Kayahan O. ve yorum yapan diğer kişiler hakkında Akyurt Cumhruriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



'Espri amaçlı yazdım’



Kayahan O. savcılığa şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde, Ağustos 2012 başında define bulmak amacıyla kazı yaptığı belirlenen ve haklarında soruşturma başlatılan bazı polislerin durumuna atıfta bulunarak yorum yazdığını belirtti ve "Anayasa ve yasalarımızla Avarupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kabul edilen düşünce açıklama hürriyeti çerçevesinde espri amaçlı yazdığım yazının hakaret içerdiğini kabul etmek hakların ihlali anlamına gelir” dedi.

Akyurt Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda Kayahan O., 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha önceden sabıkası bulunmayan Kayahan O.'nun hapis cezasını para cezasına çevirdi. Kayahan O. günlüğü 20 liradan bir yıl için 7 bin 300 lira para cezası ödemeye mahkûm edildi.



Uzmanlar: Suç unsuru yok



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak: Burada açık ve net bir ifade özgürlüğü var. Ayrıca cezalandırılan kişinin özel hayatının ihlaline de girer. Fotoğraftaki kişinin kimliğinin belli olmaması, yorumun facebook üzerinden genel bir fotoğrafa yapılmış olması ifade özgürlüğü alanını genişletiyor. Fotoğraftaki kişinin kimliğinin belli olması ya da ismine yer verilmesi halinde, yapılan yorumda da hakaret içerikli ifade var ise ancak o zaman ceza verilebilir. Çünkü eylem kişiye hakaret olarak sayılır. Burada eylem kuruma hakaret olarak algılanmıştır, bu da ceza verilmesi için yeterli değildir.