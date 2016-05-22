Uyuyan pilotları Yunan F-16'ları uyandırdı!

Radardan kaybolan ve düştüğü belirlenen EgyptAir uçağından saatler sonra, Amerikan Delta Havayolları'na ait 140 kişilik bir yolcu uçağı Yunan hava sahasında kontrol kulesiyle irtibatta bulunmadan saatlerce uçtu. Bunun üzerine Suda üssünden havalanan iki adet Yunan F-16'sı Santorini Adası'nın üzerinde kontrolsüz uçan uçağa yaklaştı. Durumu pilotlara bildiren mürettebat ve yolcu uçağı, pilotların bu sırada uyuduğunu farketti.

Sözcü'de yer alan habere göre; A320 EgyptAir uçağının Karpathos açıklarında düşmesinden birkaç saat sonra 140 yolcu taşıyan Boeing tipi Amerikan uçağı kontrol kulesiyle irtibatta bulunmadan saatlerce havada uçtu. Kuveyt’e gitmek üzere Fransa’dan kalkan uçak Yunan FIR’ına girip kontrol kulesiyle irtibata geçmeyince Suda’dan 2 F-16 savaş uçağı kalktı ve Santorini Adası’nın üstünde kontrolsüz uçan uçağa yaklaştı. Pilotlar meslektaşlarının uyuduğunu fark ettiler. Uçakta bulunan mürettebat ve yolcular durumun farkına vardılar ve pilotları uyandırdılar. Boeing, 2 F-16 savaş uçağı eşliğinde Yunan FIR’ından çıktı.

Yunanistan Savunma Bakanlığının uçak şirketine sert bir mesaj gönderdiği ve yakıt tazminatı talep etmek niyetinde olduğu öğrenildi.