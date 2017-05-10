Uyuyan hala ve yeğenine asitli saldırı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Elif Nur Sezer ile halası 26 yaşındaki Yıldız Sezer, gece evlerinde aynı yatakta uyurken, kimliği belirsiz iki kişinin asitli saldırısına uğradı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay, geçen cuma günü saat 04.00 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre gece gelen 2 kişi, üçüncü kattaki dairenin kapısını açarak eve girdi. Elif Nur ile halası Yıldız Sezer'in birlikte uyuduğu odaya giren saldırganlar, teyze ve yeğeninin üzerine asit döküp kaçtı. Yüzlerinde, kollarında, sırt, boyun ve ve göğüs bölgelerinde yanıklar oluşan ve acı içinde kıvranan teyze-yeğen Denizli Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Polis ekipleri, binanın yanındaki bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarında, çıkan iki kişinin duvardan atlayarak kaçtığını tespit etti. Dairenin çelik kapısında da inceleme yapan ekipler, hiçbir zorlama izine rastlamadı. Ayrıca, asidin türünü tespit etmek için evdeki asit dökülen çarşaftan da örnek alındı. Baba Halil İbrahim Sezer, saldırıyı kız kardeşi Yıldız Sezer'in eski nişanlısı M.G.'nin yaptırmış olabileceğini iddia etti.