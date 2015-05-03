Uyuyan eşini öldürdü, köy meydanında intihar etmek istedi!

Edirne Keşan'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir adam, uyuyan eşini tüfekle başından vurarak öldürdü. Yan evde bulunan 8 yaşındaki oğluna da ateş eden ancak vuramayan adam, köy meydanında yaşamına son vermek istedi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Keşan'a bağlı Pırnar Köyü'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören ve işsiz olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Gökhan Ferit Gül, 9 yıllık eşi Ersel Gül'ü (27) uyuduğu sırada başına ruhsatlı otomatik av tüfeğiyle bir el ateş ederek öldürdü.

Oğluna da ateş etti

Gökhan Ferit Gül, daha sonra kapısını kırarak içeri girdiği bitişik evde bulunan ve yatağında uyuyan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Atakan Gül'e doğru ateş etti. Ancak isabet ettiremedi.

Dede, torununu sakladı

Silah sesine uyanan ve aynı evde kalan Gökhan Ferit Gül'ün babası 61 yaşındaki Cumazi Gül oğluyla boğuşarak elinden tüfeği almak istedi. Babasının elinden kurtulan Gökhan Ferit Gül, evden çıkarak çevreye ateş etmeye başladı. Cumazi Gül torunu Atakan Gül'ü yakındaki bir eve götürerek sakladı.

Köy meydanında tüfekle başına ateş etti

Gökhan Ferit Gül, evden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki köy meydanına giderek burada tüfekle başına ateş etti. İhbar üzerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ersel Gül'ün öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Gökhan Ferit Gül ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olayı öğrenerek eve gelen Gül ailesinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Ersel Gül'ün cesedi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ölümle tehdit etmiş

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Gökhan Ferit Gül'ün daha önce de ailesine saldırarak ölümle tehdit ettiği, bu nedenle eşi Ersel Gül'ün yaklaşık 1 aydır ailesinin yaşadığı Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Kurtbey Köyü'ne gittiği ve oğlu Atakan Gül için kısa bir süre önce Pırnar Köyü'ne geri döndüğü öğrenildi.