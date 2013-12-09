Uyuyakaldı, uçakta unutuldu

ABD’li Tom Wagner uçak yolculuğu sırasında uyuya kaldı. Wagner saatler sonra gözlerini tamamen terk edilmiş, karanlık ve park edilmiş bir uçak içinde açtı.

Wagner ilk önce rüya gördüğünü düşündü ancak durumun ciddiyetini kavrayınca kız arkadaşı Debbie’yi arayarak yardım istedi. Debbie ise yetkililere ulaşarak Wagner’ı kilitli kaldığı uçaktan kurtardı.

Olayda suçsuz olduğunu belirten Wagner, “Ben yanlış bir şey yapmadım. Beni susturmaya çalışıp, otel odasına yerleştirdiler. Bir sağlık sorunum olsa ne olacaktı. Kalp krizi geçirip ölebilirdim” dedi. ABC News sitesinin haberine göre, hava yolları aktarma uçuşunu kaçıran Wagner’a sadece 250 dolarlık hediye çeki vermekle yetindi ve olay için soruşturma başlattı.