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Uyuşturucuyu sanığı kadın: Ağrılarım için kullanıyordum

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklu yargılanan Aynur U

23 Kasım 2017 20:14

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklu yargılanan Aynur U. (52) savunmasında, \"Ben kalp ve şeker hastasıyım. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyi ağrılarımın azalması için kullanıyorum\" dedi.
Zafer Mahallesi\'nde geçen Ağustos ayında polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde 225 gram bonzai bulunan Aynur U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Aynur U. uyuşturucuları satmak amacıyla evinde bulundurmadığını öne sürerek, \"Ben kalp ve şeker hastasıyım. Hastalığım ve ağrılarım nedeniyle ele geçirilen uyuşturucu maddeyi ağrılarımın azalması için kendim kullanıyorum. Ben kimseye uyuşturucu madde satmış değilim. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık Aynur U.\'nun tahliye talebini kabul etmeyerek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 21 Aralık\'a erteledi.

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