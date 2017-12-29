T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucuyu köpek kulübesi ve briketlere saklamışlar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da narkotik ekipleri tarafından 4 farklı eve yapılan baskında köpek kulübesi ve brikitler arasında saklanan satışa hazır paketler halinde 100 gram eroin ve 50 gram esrar ele geçirildi

29 Aralık 2017 11:32

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da narkotik ekipleri tarafından 4 farklı eve yapılan baskında köpek kulübesi ve brikitler arasında saklanan satışa hazır paketler halinde 100 gram eroin ve 50 gram esrar ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubes ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi\'nde bulunan 4 farklı eve baskın düzenledi. Ekipler bir evin kapısını balyozla kırarar içeri girdi. Evlerde yapılan aramada köpek kulübesi ve briketler arasına gizlenen 150 parça halinde 100 gram eroin ile 10 parça halinde 50 gram satışa hazır esrar ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYAKonya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleKaratayTatlıcak MahallesiEkiplerEvlerdeOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24