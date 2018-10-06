T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucuyu klozetin içine saklamışlar

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda klozetin içine gizlenmiş 205 fişek satışa hazır eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

06 Ekim 2018 14:48

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda klozetin içine gizlenmiş 205 fişek satışa hazır eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
​Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi\'nde A.T. ile C.B.\'nin birlikte yaşadığı evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada tuvalette, klozetin içinde, satışa hazır 205 fişek eroin ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 604 lira para ele geçirdi. A.T. ve C.B. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHA TEKİRDAĞEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiHıdırağa MahallesiEveFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24