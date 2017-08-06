Uyuşturucuyu bıraktı, yazar oldu

41 yaşındaki Mustafa Korukçu, 18 yaşındayken çalışmak için gittiği İsviçre'de alkol ve uyuşturucuya başladı. 4 yaşındayken uyuşturucu suçundan tutuklanan Korukçu, sınır dışı edildi. Almanya ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde çalıştıktan sonra 2001 yılında döndüğü memleketinde 2011 yılında tedaviyle alkol ve uyuşturucudan kurtularak ayakkabı boyacılığına başlayan Korukçu, birbiri ardına 3 kitap yazdı.

Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten Korukçu, bunun da yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Bağımlılıktan kurtulmak için tedavi olduğunu ancak, sonuç alamadığını ifade eden Korukçu, uyuşturucu nedeniyle 2000 yılında tutuklandığını belirterek, şöyle dedi:



"Cezaevindeyken çocuğuma senede 4 defa göreceğime daire bir yazı verdiler bana. Uyuşturucu ve alkolün etkisinde olduğum için okumadan imzaladım. Ama gerçekte ben o ülkeye bir daha giremeyeceğimi onaylayan imzayı atmışım. İmzadan kısa süre sonra sınır dışı edildim ve yanlış imza ile o zaman 4 yaşında olan oğlumdan ayrılmak zorunda kaldım."

Tedavi olup 3 kitap ayzdı

Türkiye'ye dönerek vatani görevini yapan Mustafa Korukçu, oğlunu görmek için İsviçre'ye gitmek istedi ancak her başvurusundan olumsuz yanıt aldı. 2003'te Almanya'ya giden ve alkol ve uyuşturucudan kurtulmak için burada da tedavi gören Korukçu, yine sonuç alamayınca tekrar yurda döndü. Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de gördüğü tedavilerde sonuçsuz kalan Mustafa Korukçu, 2010 yılında tarım ilacı içerek intihara kalkıştı. 11 gün yoğun bakımda kaldığını ifade eden Korukçu, şunları söyledi:



"Çok özlediğim oğlumu görmek için Almanya'dan İsviçre'ye gitmek istedim anacak polisler beni yakaladı. Almanya'da bu nedenle bir süre cezaevinde kaldım. Yeniden ülkeme döndüm ve 2011'de Pazarcık Devlet Hastanesi'nde tedaviye başladım, alkol ve uyuşturucudan kurtuldum. 2012 yılında sosyal medya üzerinden oğlum ile görüşmeye başladım. Kendimi toparlayıp 2012 yılında otogarda ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. 2014'te İsviçre'de yaşadıklarımı, kötü arkadaş çevremi ve bir imzayla oğlumdan nasıl uzaklaştırıldığımı anlatan 'Yanlış imza' isimli ilk kitabı yazdım. 2015'te 'Boyacı lösemili kız', 2016'da da 'Kış' isimli kitaplarım yayınlandı. Boyacı lösemili kız kitabının filmini çekmek istiyorum ve senaryosunu da bitirmek üzereyim. Bunun için de kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve iş adamlarından destek bekliyorum."

"Tek hayalim oğlumu kucaklamak"

Alkol ve uyuşturucuyu bırakarak hayatında tertemiz bir sayfa açtığını belirten Mustafa Korukçu, oğluyla sosyal medya aracılığıyla görüştüğünü söyledi. Oğlu Marco'nun kokusunu çok özlediğini belirten Korukçu, "Marco'dan ayrıldığımda 4 yaşındaydı. Şimdi 21 yaşında ve tek hayalim oğlumu kucaklayıp ona sarılmak. Annesinin inadı yüzünden görüşemiyoruz ama oğlum 'Baba yanına geleceğim' diyor ve o günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.



Mustafa Korukçu ayrıca, en son yazdığı 'Kış' isimli kitabını Pazarcıklı bir gurbetçinin İtalya'ya götürdüğünü belirterek, "Kitabı Türkçe bilen bir İtalyan okumuş ve beğenince 'Bunu papanın da okuması lazım' demiş. Bunun üzerine ben de 3 kitabımı kargo ile Papa Francesco'ya gönderdim" diye konuştu.