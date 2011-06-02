Uyuşturucuyla savaş 'kaybedildi'

T24 - Bazı önde gelen politikacılar, eski dünya liderleri, işadamları ve yazarlar tarafından hazırlanan bir raporda, uyuşturucuyla küresel savaşın kaybedildiği belirtildi.



Uyuşturucu Politikası Küresel Komisyonu adlı grubun raporunda. bazı uyuşturucuların yasallaştırılması ve kullanıcıların sabıka kaydı olan suçlular haline getirilmesine son verilmesi çağrısında bulunuldu.



Komisyonda, Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Meksika, Kolombiya ve Brezilya'nın eski liderleriyle, işadamı Richard Branson gibi isimler bulunuyor.



19 üyeli komisyonda, Eski Amerikan Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Eski AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Javier Solana ve Eski ABD Dışişleri Bakanı George Schultz'un yanı sıra, Latin Amerikalı yazarlar Carlos Fuentes ve Mario Vargas Llosa da var.





'Organize suçu körüklüyor'



Raporda uyuşturucuyla mücadele polikasının organize suçu körüklediği, milyonlarca dolar harcandığı ve binlerce ölüme yol açtığı kaydediliyor.



Çalışmada ayrıca Birleşmiş Milletler'in 1998-2008 yılları arasında afyon bazlı uyuşturucu kullanımında yüzde 25, kokainde yüzde 27, esrarda ise yüzde 8,5'lik bir artış olduğu yönündeki tahminlerine yer veriliyor.



Raporda, uyuşturucuyla savaşın sonuç verdiğini savunan hükümetler de eleştiriliyor ve 'uyuşturucuyla savaş kazanılamadı ve kazanılamaz da" deniyor.





'Kullanıcılar cezalandırılmasın'



"Başka kimseye zararı olmayan" kullanıcıları cezalandırmak yerine, kullanımın suç olmaktan çıkartılması, organize suç örgütlerine darbe vuran yasallaştırma modellerinin denenmesi ve bağımlılara tedavi hizmetleri sunulması tavsiye ediliyor.



Raporda özellikle ABD'ye eleştiriler yöneltiliyor ve Washington'ın sağlıkla, insan hakları temelinde bir uyuşturucu politikası izlemesi isteniyor.



Beyaz Saray'ın Uyuşturucuyla Mücadele yetkilisi Gil Kerlikowski ise komisyonun tavsiyelerini reddetti.



Kerlikowski'nin Sözcüsü 'Uyuşturucu bağımlılığı başarıyla önlenen ve tedavi edilebilen bir hastalık. Raporun tavsiye ettiği gibi uyuşturucuyu daha bulunabilir hale getirmek, toplumumuzun sağlık ve güvenliğini korumayı zorlaştıracaktır' denildi.





