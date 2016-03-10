Uyuşturucuyla Mücadele Federasyonu Genel Müdürü tecavüz ve uyuşturucu temin etmekle suçlanıyor!

Uyuşturucudan tutuklanan 'Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu Genel Müdürü İsmail Karakaş'ın soruşturma dosyasına, tecavüzden uyuşturucu teminine ciddi iddialar girdi.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, Karakaş hakkındaki soruşturma, “Tedavi için başvurduk. Tedavi yerine, para karşılığı eroin ve hap verip oyaladı. Para aldığı halde tedavi merkezine bizi kabul etmedi” ve bir bağımlı kadının, “Kriz anımda eroin verip tecavüz etti” iddiasıyla polise başvurması üzerine açıldı. Mahkeme kararıyla Karakaş’ın işyeri ve otomobilinde yapılan aramalarda, çantasının gizli bölmelerinde ayrı ayrı poşetlenmiş kullanıma hazır 36 adet ‘beste’ tabir edilen eroin, yeşil ve kırmızı reçete ile satılan 117 adet çeşitli ilaç ile bazı hastaların kimlikleri bulundu. Karakaş’ın işyerinde de, masasının altına bant ile yapıştırılmış ses kayıt cihazı çıktı.

"Alan razı satan razı"

Savcılık, soruşturma için kurum çalışanlarının ifadelerine de başvurdu. Bunlardan biri şu iddialarda bulundu: “Kadınlara aşırı zaafı vardı. Tedavi için müracaat eden ve parası olmayan kadınlarla ilişkiye giriyor, erkek hastalardan bir yakınını ilişki için talep ediyordu. Kadın bağımlılara, ‘Cinsel ilişki ile krizi atlatabilirsiniz’ diyerek onları kullanıyordu. Kendisini uyardık. ‘Bu özel hayatım, işinize bakın. Alan razı, veren razı, size ne’ derdi.”

"Namaza gidince koyulmuş"

Gözaltına alınan Karakaş, ifadesinde uyuşturucuları reddederek şu iddialarda bulundu: “Çantam hep masanın üzerinde durur. Bazen sigara için balkona, bazen namaz kılmaya gidiyorum, o zaman birileri koymuş olabilir. İlaçları ise konferans ve toplantılarda bazı hastaların uyuşturucuyu bırakmak için bu ilaçları kullandığını, ancak bunların uyuşturucu içerdiğini ve kullanılmaması gerektiğini anlatmak için taşırım.”

Karataş’ın Van’da resmi nikâhlı bir eşi ve 4 çocuğu bulunduğu, kurumda görevli D.T. ile imam nikahı kıyarak evlendiği, bu evlilikten 5 aylık bir çocuğu olduğu da dosyada yer aldı.

"UBAM Avrupa'da en başarılı seçilmişti"

UBAM Federasyonu Başkanı Dila Tezemir ve Genel Müdürü İsmail Karakaş, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dahil 47 ülkedeki 251 sivil toplum örgütünün oyuyla, Avrupa’nın en başarılı sivil toplum örgüt lideri ve sivil toplum örgütü seçilmişti. UBAM ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü arasında da devlet ve millet işbirliğiyle Türkiye’de ilk defa uygulanacak bağımlılık rehabilitasyonu uygulaması için ortak proje başlatılmıştı. UBAM, yaklaşık 10 bin aileye ücretsiz bağımlılık danışmanlığı hizmeti veriyor.