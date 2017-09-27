Uyuşturucuya özendirici paylaşım yapınca tutuklandı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bir sosyal paylaşım sitesinden uyuşturucu ile ilgili paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Murat Özdemir tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat Özdemir\'in bir sosyal medya sitesinden uyuşturucuyu özendirici görüntüler paylaştığı tespit etti. Yapılan tespit ardından şüphelinin İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi\'nde ki evine baskın yapan polis, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirip şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edilen Özdemir, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından \'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasına alenen özendirmek ve bu nitelikte yayın yanmak\' suçundan tutuklandı.