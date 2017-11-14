Uyuşturucunun etkisiyle ailesini rehin aldı

Ergün AYAZ- Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde, 26 yaşındaki M.D., bonzainin etkisiyle, annesi ve 6 kardeşini bıçakla rehin aldı. Bir süre sonra ailesini serbest bırakan M.D., özel harekât polisleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Osmangazi Mahallesi\'nde meydana geldi. İşsiz M.D. iddiaya göre, kullandığı bonzainin etkisiyle annesi Ş.D. ve kardeşleri C.D., F.D., B.D., A.D., M.D. ve C.D.\'yi bıçakla rehin aldı. Evden gelen yardım çığlıkları üzerine komşular, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve özel harekât ekipleriyle ve 112 Acil görevlileri geldi. İkna çalışmaları sürerken, M.D. bir süre sonra ailesini serbest bıraktı. Evden çıkmak istemeyen M.D., özel harekât ekiplerinin yaptığı operasyonla, elinden bıçak alınarak gözaltına alındı. M.D. polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kardeşinin kullandığı bonzai nedeniyle olayın gerçekleştiğini söyleyen ağabey S.D., \"Hepsi bonzai yüzünden oluyor. Kardeşim bonzai içtiği için annemi ve kardeşlerimi rehin aldı. Kardeşim, arkadaşları tarafından bonzaiye alıştırıldı. Kardeşimi uyuşturucuya alıştıranlardan tek tek hesap soracağım\" dedi.



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