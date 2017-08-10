Uyuşturucudan son 10 yılda 2 bin 148 kişi öldü!

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının toplandığı rapora göre, 2007’den bu yana 2 bin 148 kişi uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle öldü. Son 3 yılda 680 bin kişi tedavi gördü ve bunlar için 2.5 yılda 147 milyon lira harcandı.

Sekiz bakanlığın çalışmalarının yer aldığı “Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyet Raporu 2017”ye göre, Türkiye’de 2007’den bu yana 2 bin 148 kişi uyuşturucu madde kullanımından yaşamını yitirdi. 2014-2016 yılları arasında 680 bin 575 kişi uyuşturucu tedavisi görürken, ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’na ise 2,5 yılda toplamda 106 bin 112 çağrı geldi. Raporda, uyuşturucu tedavisinin maliyetine ilişkin veriler de yer alıyor. Buna göre, son 2,5 yılda uyuşturucuyla mücadele kapsamında sadece ilaç ve tedavi masrafları için 147 milyon 346 bin 531 lira harcandı.

Uyuşturucu madde kullanımında yaş ilkokul çağına kadar düştü. Sokaklar madde etkisindeki gençlerle dolu. AMATEM’ler ise yoğun tedavi talebine cevap vermekte zaman zaman zorlanıyor. Türkiye’de özellikle son yıllarda yaygınlaşan uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele noktasında çalışmalar ise yoğunlaşıyor.

Uyuşturucu röntgeni

Başbakanlık ve TBMM; aralarında Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli eğitim Bakanlığı’nın olduğu sekiz bakanlığın son 3,5 yılda uyuşturucuyla mücadele konusundaki çalışmalarını 176 sayfalık “Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyet Raporu 2017”de topladı.



Türkiye’nin “uyuşturucu röntge-ni”nin çekildiği raporda, madde kullanım oranlarından yardım talebinde bulunan ailelere, gerçekleştirilen ilaç ve tedavi harcamalarından yakalanan uyuşturucu miktarlarına kadar pek çok bilgi ve proje yer alıyor. Türkiye’de 2007-2016 arasında 2 bin 148 kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen raporda, 15-64 yaş arası genel nüfusta en az bir defa uyuşturucu kullanan yaklaşık 1,3 milyon kişi olduğu kaydediliyor. Milliyet’in ulaştığı raporda öne çıkan bazı veriler şöyle:

Tedaviye 147 milyon TL

Uyuşturucu tedavisinde maliyet her geçen yıl artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarına göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında tedavi giderleri, 2014 yılında 34 milyon 354 bin 570 TL iken 2016 yılında 53 milyon 935 bin 62 TL’ye; ilaç giderleri de 2014 yılında 16 milyon 777 bin 205 lira iken 2016 yılında 21 milyon 941 bin 54 liraya yükseldi. 2017’nin ilk 3 ayında ise 32 bin 290 hasta için 18 milyon 519 bin TL ilaç ve tedavi harcaması yapıldı. Bir diğer ifadeyle Türkiye son 2,5 yılda uyuşturucuyla mücadele kapsamında sadece ilaç ve tedavi masrafları için 147 milyon 346 bin 531 lira harcadı.

Narkotim’ler görevde



Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014’te kurulan Narkotim’ler 2015 yılında 2 bin 940 olayda 4 bin 657 şüpheli, 2016’da 2 bin 143 olayda 3 bin 483 şüpheli, 2017’de ise 279 olayda 306 şüpheli yakaladı. Güvenlik güçlerinin kayıtlarına göre ülke genelinde 2014’te 77 bin 664 olayda 117 bin 686 şüpheli yakalanırken, 2015’te 73 bin 17 olayda 108 bin 3 şüpheli, 2016’da ise 81 bin 222 olayda 114 bin 276 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2016 yılında ülke genelinde 104 milyon 814 bin 589 adet uyuşturucu madde (hap vb.) ele geçirilirken, 155 bin 849 kilogram uyuşturucu madde (esrar, eroin, kokain vb.) de yakalandı.



ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’na ise 2,5 yılda 106 bin 112 çağrı geldi. Bunların 73 bin 329’unu tedavi talep eden bağımlılar oluştururken, 12 bin 748’i destek talep etti. Madde Bağımlılığı Tedavi merkezlerinde ayakta ve yatarak tedavi gören hasta sayısı ise bir hayli fazla. 2014’te toplam 247 bin 502 hasta tedavi görürken, 2015’te 193 bin 949, 2016’da ise 239 bin 124 kişi uyuşturucu madde tedavisi gördü.

Türkiye’de 2017 itibariyle 37 AMATEM’de toplam yatak kapasitesi 914 iken, 7 ÇEMATEM’de toplam 105 yatak kapasitesi bulunuyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre yetişkinler için 2014 yılında 152 bin 524, 2016 yılında ise 91 bin 968, çocuklar için ise 2014 yılında 14 bin 662, 2016 yılında da 6 bin 247 tedavi ve denetimli serbestlik kararı verildi.

Eğitim programları



Her yaş grubuna özel modüllerden oluşan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) hayata geçirildi. TBM kapsamında 28 bin 349 rehber öğretmen eğitilerek, okullarda uyuşturucu ile mücadele programlarını yürütmeleri, öğrencilere doğru yaklaşım sergilemeleri, erken tanı ve tedavi süreçlerini desteklemeleri sağlandı. 19 bin 187 aile hekimine bağımlılık ile mücadele eğitimi verilerek sorumlu olduğu nüfusta uyuşturucu kullanan birey ya da ailesine erken tanı ve danışmanlık hizmeti sunması sağlandı.

Diyanet devrede

Raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de sunuluyor. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2015 ve 2016 yıllarında toplam 3 bin 577 vaaz/hutbe, bin 36 konferans/panel, 427 cezaevi ve Denetimli Serbestlik dersleri ile din görevlilerine yönelik 640 eğitim gerçekleştirildi.

Aile boyu uyuşturucu



Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında aralarında 75 yaşındaki Zehra G. ile torunu 30 yaşındaki Rukiye Y.’nin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önceki gün Yeşildere Mahallesi’nde belirlenen 2 adrese baskın yaptı. Operasyonda Zehra G. ve torunu R.E.’nin kaldığı evde 223 gram esrar, yan komşuları Serdar A.’nın evinde ise 87.9 gram bonzai, ecstasy hap, uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen 20 bin 830 TL, 175 euro ve 41 dolar ele geçirildi. l Antalya DHA

‘Drone’lu operasyon



Bursa’nın İnegöl İlçesinde Jandarma ekiplerince drone ile yapılan takip sonucu, ormanlık alanda sulama kuyusundan hat çekilerek kenevir yetiştirildiği ortaya çıkarıldı. Operasyonda 23 kilo esrar ve 482 kök kenevir ele geçirildi, gözaltına alınan Bayram E. tutuklandı.

STK’lara yardım



Rapora göre, uyuşturucu ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın çalışmalar yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2014 yılında madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli çalışma yapan 18 derneğe toplam 1 milyon 114 bin 903 TL, 2015 yılında 49 derneğe toplam 2 milyon 991 bin 919 TL, 2016 yılında da 26 derneğe toplamda 1 milyon 551 bin 420 TL proje yardımı yaptı.

İş hayatına katıldılar



Raporda, uyuşturucu hastalarına 2015-2017 yıllarında İŞKUR tarafından toplam 3 bin 574 iş ve meslek danışmanlığı, 856 aktif işgücü hizmeti ve 478 işe yerleştirme hizmetinin sağlandığı vurgulandı.