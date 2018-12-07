Uyuşturucu zanlılarının kaçışı çıkmaz sokakta bitti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de polis ekiplerinden kaçan zanlılar araçlarıyla çıkmaz sokağa girince yakalandı. Olayda 3 kişi gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi\'nde trafik polisleri, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili şüphe üzerine bugün saat 15.00 sıralarında durdurup, kontrol etmek istedi. Polisin uyarısına rağmen durmayan sürücü, kaçmaya başladı. Trafiği tehlikeye atacak şekilde ara sokaklarda kaçışını sürdüren sürücü ile polis arasında, uzun süren kovalamaca yaşandı. Sürücü, Muratdede Mahallesi\'nde çıkmaz sokak olan 377 Sokak\'a girince yakayı ele verdi. Polis araçtaki Ü.A (37), F.K (30) A.K.\'yi (31) gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürülürken, otomobil emniyet parkına çekildi. Zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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