Uyuşturucu yetiştirmekten 12 yıl hapsi isteniyor: Güvercinlere verdiğim tohumlar toprağa düşünce kenevir yetişmiş!

İstanbul Pendik'te evinin bahçesinde 73 adet ekili hint keneviri ele geçirildiği gerekçesiyle hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan D.G .(40) yetiştirdiği güvercinlere daha fazla üremeleri için hint keneviri tohumu verdiğini öne sürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 2 Temmuz 2020 tarihinde D.G.'nin evine yapılan baskında, bahçesinin dibinde domates fideleriyle birlikte ekili vaziyette 73 adet hint keneviri bitkisinin ele geçirildi.



Hakkındaki suçlamaları reddeden D.G. hakkında "2313 Sayılı Kanun'a aykırılık" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Hint keneviri tohumunu güvercinlere verdiğimizde üremeleri hızlanıyor"

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık D.G. ve avukatı Hakan İnci katıldı. Sanık D.G. savunmasında "Ben çocukluğumdan beri hobi olarak güvercin besliyorum. Hint keneviri tohumunu güvercinlere verdiğimizde üremeleri hızlanıyor. Bahçedeki hint kenevirlerini ben bilinçli olarak ekmedim. Güvercinlere verdiğim tohumlar toprağa düşmüş ve kendiliğinden hint keneviri bitkisi yetişmiş. Ben bu bitkilerin büyüdüğünü ve yetiştiğini fark etmedim, çünkü bir ara köye gitmiştik. Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum ve satmıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.



Sanık Avukatı İnci ise müvekkilinin evinde keşif yapılmasını talep ederek, "Kenevirlerin çıktığı yer gübre ve müvekkilin güvercinlerini beslemek için attığı kenevir tohumlarının biriktirildiği yerdir" dedi. Mahkeme, keşif talebinin değerlendirilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Avukat Hakan İnci ilginç bir davaya girdiklerini belirterek, "Bu davanın konusu bahçede bulunan 70 tane kök Hint keneviri. Çok ilginç bir şey müvekkilim 12 - 13 yıldır kuş beslemekte. 150'ye yakın güvercini var. Kendi bahçesinde bunlara dışarıda her yerde satılan kenevir tohumundan alıyor. Bu tohumu da kuşlara veriyor.



Burada çok ilginç bir şey oluyor; Kuşlar o tohumları yedikten sonra temizlik yapılıyor, kuş pisliği duvar dibine gönderiliyor. Duvar dibinde o kendi kendine çıkıyor. Polis bunu tespit ediyor ve şimdi müvekkilimin 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle davası açılmış durumda. Ciddi bir mağduriyet söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Güvercinleri izlettik, onlar da güldüler"

"Bugünkü duruşmada da o videoları, güvercinleri izlettirdik" diyen avukat İnci, "Ben de müvekkilimin bu davada kastı olmadığı için kesinlikle beraat edeceğini düşünüyorum. Esasen bugünkü duruşmada da o videoları, güvercinleri izlettirdik. Onlar da güldüler. Keşifle ilgili ara bir değerlendirme yapıp keşfe geleceklerdir, burada da işin aslı ortaya çıkacaktır" dedi. (DHA)