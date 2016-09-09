Uyuşturucu yapımında kullanılan kenevirlerin üzerine, Ayetel Kürsi astılar!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte düzenlediği uyuşturucu baskınında, tarlalarda mısır bitkilerinin içine gizlenmiş ekili vaziyette bulunan bin 730 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon sırasında kenevir bitkilerinin üzerine Ayetel Kürsi duasının asıldığı görüldü.

Posta'da yer alan habere göre, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Tire ilçesinde aylardır çalışma yürüten Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen alanlara baskın yaptı. Sabaha karşı başlayan operasyonda jandarma ekipleri, evde 8 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve bir süredir aranan O.U. isimli şahsı kıskıvrak yakalarken şahsa ait olduğu belirlenen bir mısır tarlasında da arama yaptı. 20 askeri personel ve uzman köpeklerin katıldığı operasyonda, mısır bitkilerinin içine gizlenmiş ekili vaziyette boyları 50 santimetre ile 2 metre arasında değişen bin 730 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri yaptığı incelemede, kenevir bitkilerinin ekili olduğu alanın yakınlarında 60 kilogram civarında kullanılmaya hazır kubar esrarı da ele geçirdi.



Yakılarak imha edildi





Güvenlik güçleri, kenevir bitkilerinin bulunduğu alanda mısır tarlası içinde bulunan bazı kenevir bitkilerine, Ayetel Kürsi duası asıldığını tespit etti.

Ele geçirilen kenevir bitkileri, aynı tarlada yakılarak imha edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 3 buçuk milyon TL olduğu bildirildi.