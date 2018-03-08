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Uyuşturucu ticaretine 3'ü üniversite öğrencisi 12 tutuklama

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı

08 Mart 2018 14:00

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine geçen salı günü Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3805 Sokak\'ta belirlenen ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Nimet A., Burak G., Muhammed Can G., Osman S., Devran Ç., Cihan K., Metin A., Abdullah Armağan İ., Süleyman İ., Abdulbasir K., Güven Can K. ve. Serkan A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 bin 40 ecstasy hap ile 120 gram sentetik uyuşturucu skunk ve bir hassas terazi ele geçirildi.
3\'Ü ÜNİVERSİTELİ
Akdeniz Üniversitesi\'nden 3 öğrencinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrasında gece saatlerinde nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan şüpheliler, \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' suçlarından tutuklandı.

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