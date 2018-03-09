T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu ticaretinden beraat eden sanığa hakimden nasihat

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ö

09 Mart 2018 17:49

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ö.B.(18), delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme başkanı Ö.B.\'ye, \"Bunun bir kırıntısıyla yakalanmış olsaydın buradan 15 yıl hapis cezasıyla gidecektin. Buna değer diyorsan, hayat senin\" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aralık 2016\'da yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla Ö.B.\'yi gözaltına aldı. Evinde ve üzerinde uyuşturucu maddeye rastlanılmayan Ö.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ö.B. hakkında Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan dava açıldı. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Ö.B., \"Ben satmadım. Bir kere içtim, onda da ailem kızdı. Daha da kullanmadım\" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair kesin ve inandırıcı delil olmadığından beraatine karar verdi. Mahkeme başkanı, bir daha bu suçla karşısına çıkmamasını söylediği Ö.B.\'ye, \"Şunun bir kırıntısıyla yakalanmış olsaydın buradan 15 yıl hapis cezasıyla gidecektin. Buna değer diyorsan, hayat senin\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHA ZONGULDAKMahkemeBunaEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleAralıkEvindeZonguldakAğır Ceza MahkemesiBugünBirDaha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24