Uyuşturucu tacirine 12 yıl hapis

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklu yargılanan Durmuş Arslan (30), 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi\'nde 9 ay önce meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışma sonucunda, Durmuş Arslan\'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyip takibe aldı. Sivil ekipler cadde üzerinde yürüyen şüpheliyi durdurup üst araması yaptı. Cebinden 3 ayrı poşet içinde 504 gram bonzai çıkan Arslan gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelinin \'torbacı\' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının elebaşı olduğu belirlendi. Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Arslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Adliyesi 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'de \'uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu olarak yargılanan Durmuş Arslan, bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu.

Mahkeme heyetine ifade veren sanık, suçsuz olduğunu belirtip beraatini ve tahliyesini istedi. Sanık ifadesinin ardıntan kararı açıklayan mahkeme heyeti, Durmuş Arslan\'ı \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp tahliyesine karar verdi.



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