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Uyuşturucu tacirine 10.5 yıl hapis

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 33 yaşındaki Şehmus Aslan, 10 yıl 10 ay hapis, 2 bin lira para cezasına çarptırıldı

06 Eylül 2017 19:17

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 33 yaşındaki Şehmus Aslan, 10 yıl 10 ay hapis, 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 4 Nisan günü Kayseri- Malatya karayolunda yaptığı yol kontrolleri sırasında, doğu illerinden uyuşturucu getireceği istihbaratı aldığı Şehmus Aslan\'ın kullandığı 27 AZU 42 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 22 şeffaf poşet içinde 66 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Şehmus Aslan, Emniyetteki  işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şehmus Aslan hazır bulundu. Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan Aslan, suçunu kabul ederek pişman olduğunu söyledi. Aslan, \"Uyuşturucuyu Diyarbakır\'dan aldım. Geçimimi hurdacılık yaparak sağlıyorum. Maddi durumum iyi olmadığı için böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım. Beraatımı talep ediyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu Aslan\'a 10 yıl 10 ay hapis, 2 bin lira da para cezası verdi. Aslan\'ın olayda kullandığı otomobile de el konuldu.

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