Uyuşturucu suçlarına verilen cezalar arttırıldı

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, son üç yılda uyuşturucu suçlarında TCK'da yeni düzenlemelere gidilerek, suçla mücadelenin etkinleştirilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla hapis cezaları artırıldı.

Önceki yıl TCK'da yapılan yeni düzenlemeyle "10 yıldan 20 yıla" kadar hapis cezasına hükmedilen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ihraç ve ithal etmenin cezası, "20 yıldan 30 yıla" yükseltildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine ilişkin "5 yıldan 15 yıla" kadar olan hapis cezası ise "10 yıldan 20 yıla" çıkartıldı. Söz konusu ticaret suçunun üç veya daha fazla kişi tarafından işlenmesi halinde cezanın yarı oranında, örgüt tarafından işlenmesi durumunda da bir kat artırılmasına hükmedildi.

Özendirme cezası '5 yılda 10 yıla' çıkartıldı



Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin çocuğa verilmesi veya satılması durumunda da 15 yıldan az olmayacak şekilde ceza uygulanacak.

Düzenlemelerle uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanılmasını kolaylaştıranlar ile özendirenler için öngörülen "2 yıldan 5 yıla" kadar hapis cezası, "5 yıldan 10 yıla" çıkartıldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullananlar için daha önce verilen "bir yıldan 2 yıla" kadar olan hapis cezası, "2 yıldan 5 yıla" şeklinde değiştirildi.

Geçen yıl TCK'nın 188'inci maddesinde yapılan değişiklikle sentetik uyuşturucu ve türevleri, ceza artırımı nedenleri arasında yer aldı. Öte yandan, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi yerlerde yapılması durumunda da cezada artırıma gidilmesine hükmedildi.

İhbar yükümlülüğü kalktı

Bu yıl ise Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM'de kabul edilmesinin ardından TCK'nın 192'nci maddesinde uyuşturucu kullanan bağımlıları tedaviye teşvik etmek ve hasta ile hekim arasındaki güven ilişkisini korumak amacıyla düzenleme yapıldı.

Böylece, uyuşturucu bağımlılarının tedavi olmak üzere sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde sağlık görevlilerinin kullanıcıları ihbar etme yükümlülükleri kaldırıldı.

Gizli soruşturmacı dönemi



Aynı kanun tasarısı kapsamında uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarıyla etkin mücadele kapsamında bireysel işlenen suçlarda da gizli soruşturmacı görevlendirilmesi amacıyla gizli soruşturmacıya ilişkin hükümleri içeren CMK'nın 139'uncu maddesinin 7'nci fıkrasında düzenleme yapıldı.

Örgütlü suçlara yönelik görevlendirilen gizli soruşturmacılar, bireysel uyuşturucu ticareti suçlarında sokağa çıkacak. Adli kolluk görevlilerinden, suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunması ve başka şekilde delil elde edilememesi halinde gizli soruşturmacılar görevlendirilebilecek.

Özellikle sokak satıcılarıyla mücadele edebilmek için gizli soruşturmacılar, bireysel olarak uyuşturucu ticareti yapanlarla alıcı gibi iletişime geçebilecek, çeşitli araştırmalarda bulunup, suça ilişkin delillerin toplanmasını sağlayacak.