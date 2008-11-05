Uyuşturucu sevkiyatına operasyon rötarı

Eroin sevkiyatında kuryelik yapacak olan uzman çavuş, PKK ile çatışmak için dağa çıkınca uyuşturucu sevkiyatı gecikti. Uyuşturucu çetesi liderinin DTP Yüksekova İlçe Başkanı’yla gerilimi artırmak için yaptığı provokasyon planı da dinlemeye takıldı



Hakkâri'den İstanbul’a uzanan bir uyuşturucu operasyonunun takibi, akıllara durgunluk veren bir ilişkiler yumağını ortaya çıkardı. Uyuşturucu sevkiyatında uzman çavuş C.S.’nin kurye olarak kullandığı belirlenirken, çete lideri Senan Dara’nın da DTP Yüksekova İlçe Başkanı’yla bölgedeki gerilimi artırmak için provokasyon planladığı dinlemeye takıldı. Ayrıca uzman çavuş C.S., PKK’yla savaşmak için dağa çıkınca sevkiyatın geciktiği öğrenildi.



İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü dedektifleri, Yüksekova'daki bir uyuşturucu çetesinin yurtdışına bir uyuşturucu sevkıyatı yapacağını tespit etti. Bunun üzerine uyuşturucu çetesi elebaşı olduğu öne sürülen Senan Dara ile adamları teknik ve fiziki takibe alındı. İki ay süren takip sonunda uyuşturucu çetesinin bölgede jandarma komando uzman çavuş olarak görev yapan C.S. ile işbirliği yaptığı tespit edildi.



7 bin euro'ya anlaştı



Şebekenin planına göre, C.S., İstanbul'a gönderilecek eroin sevkıyatında kuryelik yapacaktı. Otomobiline zulalanacak uyuşturucu, uzman çavuş kimliğinden ötürü arama noktalarından aranmadan geçecekti. Uzman çavuş C.S., 7 bin euro karşılığında şebeke ile anlaştı. Sevkıyatla ilgili olarak C.S. ile Senan Dara, sürekli görüşme halindeydi. Ancak uzman çavuş C.S.'nin, PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen bir operasyonda olması uyuşturucu sevkiyatının bir süre gecikmesine de neden oluyordu.



Teknik takip sırasında Senan Dara'nın Yüksekova DTP İlçe Başkanı Vahap Vahit Şahinoğlu ile Hakkâri ve Yüksekova'da güvenlik güçleriyle çıkarılacak çatışmanın planlamasını yaptığı da ortaya çıktı. Dara'nın Şahinoğlu'na gösterilerde çocukların kullanılması ve yönlendirilmesi gerektiği yönündeki konuşması da teknik takibe takıldı.



Uzman çavuş C.S., uyuşturucu zulalı otomobille üç gün önce İstanbul'a doğru yola çıktı. Polis takibinde İstanbul'a giren C.S, Tuzla'da şebekenin diğer elemanlarıyla buluştuğunda operasyona başlandı.



Tutuklandılar



Otomobilin bagajına zulalanmış halde 50 kilo eroin yakalanırken şebeke lideri Dara, uzman çavuş C.S. ile iki şebeke üyesi gözaltına alındı. Uzman çavuş C.S. sorgulanmak üzere İstanbul Merkez Komutanlığı'na teslim edildi. Sorgulamaları tamamlanan dört kişi dün İstanbul'daki Beşiktaş Adliyesi'ne gönderildi.



Zanlılardan uzman çavuş C.S., çete lideri Senan Dara ve diğer zanlılar, dün akşam saatlerinde çıkarıldıkları Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı.



Uzman çavuş C.S.’nin ifadesinde, borçları sebebiyle ekonomik sıkıntıya girdiğini ve kredi kartı borcunu ödeyemediğini söylediği, bu yüzden uyuşturucu kuryeliği yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.