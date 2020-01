Uyuşturucu sempozyumunda boş salon emniyet müdürünü üzdü

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da uyuşturucu ile mücadele konusunda düzenlenen sempozyuma katılımın az olması, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'yı üzdü. Uzunkaya, \"İçeriye girerken zorlanır mıyım, koltuk araları hep dolmuştur diye ümitle beklerken, dünden daha az katılımı görünce üzüldüm\" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nün düzenlendiği \'Uyuşturucu ile Mücadele Sempozyumu\', Uncalı Sosyal Hizmet ve Eğitim Tesisleri\'nde başladı. Daha çok polislerin katıldığı sempozyumda açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, vatandaşlara açık olmasına rağmen katılımın az olmasını üzüntüyle karşıladığını belirtti. Uzunkaya, \"İçeriye girerken zorlanır mıyım, koltuk araları hep dolmuştur diye ümitle beklerken, dünden daha az katılımı görünce üzüldüm\" dedi.

Toplumsal sorunların çözümünde toplumun tüm kesimlerinin ayağa kalkması gerektiğini belirten Uzunkaya, bunun da göstermelik değil hayatın her evresinde olması gerektiğini aktardı. Vatandaşların ve ilgili kamu kurumlarının konuyu dert etmediğine üzüldüğünü belirten Uzunkaya, \"Bağımlılık yaratan her unsur toplum için tehlike oluşturuyor. Bu bir de uyuşturucu ise ve gençliği girdabına almak için özel bir çaba sarf ediyorsa çok daha tehlikelidir. Uyuşturucu, ülkemizde oynanan uzun soluklu senaryoların önemli bir parçası ise hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Herkesin bu konuda kendisini vazifeli görmesi gerekiyor\" dedi.

\'AYAKLANMAMIZ LAZIM\'

Uyuşturucunun her gün daha büyük bir kuşatma ile ülkemizi tehdit ettiğini kaydeden Uzunkaya, \"Uyuşturucu ile mücadelenin toplumun tüm katmanlarınca umursamazlık yapmadan bir mücadele başlatılması lazım. Toplumsal her sorunda fahri müfettiş olması gerekiyor. Farkındalık yaratmak istiyoruz, toplumun tamamını duyarlı kılmak istiyoruz. Silahlı terör örgütlerinin teröründen daha tehlikeli olan, ülkenin geleceğinin imhasını hedef alan uyuşturucu terörüne karşı ayaklanmamız lazım\" diye konuştu.

SİGARAYLA BAŞLIYOR

Emniyet Müdürü Uzunkaya\'nın ardından uzman öğretim üyeleri katılımcıları bilgilendirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı, terörle mücadele yolunun uyuşturucuyla mücadeleden geçtiğini söyledi. Uyuşturucu bağımlılığının sigaradan başladığına dikkati çeken Prof. Dr. Hancı, \"Sigarayı yabana atmayın. Sigara uyuşturucuya geçiş maddesidir. Dünyada her 10 saniyede bir insan tütün kullanımı sonucu ölüyor. Sigara içenlerin akciğer kanseri olma riski 22 kat daha fazladır. Sigara içenlerin içmeyenlere göre uyuşturucu maddelere geçme olasılığı 8 kat daha fazladır. Tüm uyuşturucu maddeler içinde en tehlikeli öldürücü kokaindir. Esrar da sigara gibi diğer uyuşturuculara geçiş kapısıdır\" dedi.

Sempozyum, diğer uzmanların sunumlarıyla devam etti.



