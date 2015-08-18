Uyuşturucu satmayı kabul etmeyen Suriyeli adamı tasmayla bağlayıp, gözü önünde karısına tecavüz ettiler!

İstanbul Narkotim ekipleri, Silivri Kapıkale Surları içine gizli bir ev yaparak, uyuşturucu satmayı kabul etmeyen Suriyeli Ali H.’yi köpek tasmasıyla bağlayarak işkence yapan çeteye baskın düzenlendi. Polis çete üyelerinin Ali H.’nin gözü önünde karısına defalarca tecavüz edildiğini belirledi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Narkotim ekipleri, Fatih’te uyuşturucu ticareti yapan Suat Ş.’nin Silivri Kapıkale Surları içine bir ev yaptığını tespit etti. Yerlere parke bile döşenen evin kapısına Fatih Belediyesi adını taşıyan “Fen İşleri Müdürlüğü Çevreye Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz” yazılı bir tabela koydukları görüldü. Narkotim ekipleri, gizli eve baskın düzenledi. Baskında Suat Ş.’nin de aralarında bulunduğu 2’si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Suat Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Köpek tasması ile bağlı halde buldu





Polis operasyon sırasında Suriyeli Ali H.’yi sur duvarlarına köpek tasması ile bağlı halde buldu. Çetenin uyuşturucu satmayı kabul etmediği için işkence yaptığı Ali H.’nin eşi Hulud H.’nin de evde olduğu görüldü.

Kocasının önünde tecavüz etmişler



Kadına, kocanın gözleri önünde çete üyelerinin günlerce tecavüz ettiği ortaya çıktı. Çiftin günlerce aç susuz bırakıldığı, kocanın ayağını ise piknik tüpüyle yaktıkları tespit edildi. Ayağı kangren olmak üzere olan Ali H. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde 2 adet pompalı tüfek, ateşlemeye hazır 3 adet tabanca, 20 parça halinde 59 gram esrar, 25 parça halinde 89 gram metamfetamin, 549 gram esrar ve bin 155 TL ele geçirildi.



Gizli geçitten gidiliyor





Gizli geçitlerden geçilerek ulaşılan evin tabanlarının parke döşendiği, gizli kameralarla gözetlendiği, içerisinde internet dahi bulunduğu belirlendi. Bahçesi’nde bulunan surun içindeki tarihi kilisenin lahitlerinin de parçalandığı görüldü. Operasyon sonrasında belediye Kaçak evi, mühürledi.