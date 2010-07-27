Uyuşturucu satıcılarının yaşı 11'e düştü

T24- Küçük yaştaki uyuşturucu satıcılarının en sık görüldüğü ve hatta yakalandığı yerler, Berlin'deki tramvay ve metro istasyonları. 11 yaşındaki uyuşturucu satıcısı, geride bıraktığımız haftalarda defalarca bu istasyonlarda yakalandı ve tekrar serbest bırakılmak zorunda kaldı. Göçmen kökenli çocuk, dışarıya çıkış izni verilen yetiştirme yurdunda yaşıyor. Yakalanışının ardından, her seferinde serbest bırakılıyor, çünkü Almanya'da çocukların ceza ehliyeti 14 yaşında başlıyor.



Ceza yaşının aşağıya çekilmesi önerisi



Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Ehrhart Körting, ceza yaşının aşağıya çekilmesinden yana olmadığını ifade ediyor. Körting, "12 ya da 13 yaşında bir çocuk suç işlediğinde, bunun doğasından kaynaklandığını düşünmüyorum. Bunun sebebi, şuç işlemeye meyilli yetiştirilmiş olmasıdır. Bu nedenle pedagojik yöntemlerle bu çocukları geri kazanmaya çalışmak gerekir. Bu tip vakalar, çocuk istismarıdır" diyor.







'Sorun çetelerden kaynaklanıyor'

Berlin Alman-Arap Merkezi'nde görevli Ali Maarouf, öncelikle çocukları suç işlemeye yönelten çete liderlerinin yakalanması gerektiğini belirterek, "Bu vakadaki failler çocuklar değil. Bilakis, onlar vakanın kurbanları” diye konuşuyor.

Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Körting, 2010 yılının sadece ilk yarısında 26 çocuk suçlunun yakalandığını ve bu sayının 2009 yılı için toplamda 35 olduğunu söylüyor. Körting, medyanın vaka sayısını yüksek göstermesini ve yakalanan çocukların bazı Arap aileleri tarafından Almanya'ya gizli yollarla getirilip, kullanıldığının iddia edilmesini uygun bulmadığını belirtiyor.



Çocuklar Almanya'da yetişti

Körting aksine, uyuşturucu satan çocukların, on yıllardır Alman vatandaşı Arap kökenli ailelerin çocukları olduklarını vurguluyor. Peki ceza ehliyeti olmayan bu çocuklar yakalanınca süreç nasıl işliyor? Bu çocukların aile düzeni içinde suç işlemeye teşvik edildikleri ispatlanabilirse, yetiştirme yurtlarına gönderilmek üzere ailelerinden alınıyorlar. Üstelik bu yurtların, Berlin'den uzaktaki farklı kentlerde olmasına özen gösteriliyor.



Arap aileler hapishaneyi tercih ediyor

Berlin Arap-Alman Merkezi'nde görevli İsmail Ünsal, çocukların ailelerinden alınıp, yetiştirme yurtlarına gönderilmelerinin doğru, ancak Arap ailelerinin yetiştirme yurtlarıyla ilgili önyargıları nedeniyle zor bir süreç olduğunu söylüyor. Ünsal, "Kısa süre önce bir vakamız vardı. Aile, 'çocuğumuzun Berlin dışında bir yetiştirme yurduna gitmesindense, hapse girmesini tercih ederiz' dedi” diye konuşuyor.



Hedef çocuk hapishanesi değil

Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Körting, çocuk suçlularla mücadele ederken, bir çocuk hapisanesi oluşturmak istemediklerini vurguluyor ve "Burada çocukları kafese almak istemiyoruz. Yani çocuk hapisanesi istemiyoruz. Bu nedenle çocukları suçtan ve Berlin'den uzaklaştırmalıyız” diye konuşuyor.

Bazı politikacılar ise çözümün, suç işleyen çocukların dışarıya çıkış izni olmayan yetiştirme yurtlarına hapsedilmeleri olduğunu savunuyor.